¡Siguen los problemas! Koeman ataca de nuevo a Riqui Puig: "Hay gente que no hace lo suficiente"

Ronald Koeman apareció este viernes en conferencia de prensa antes de enfrentar al Valencia en la liga española y habló de la situación con Riqui Puig, futbolista con el que ha tenido problemas.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo y Messi son destrozados con memes tras los premios The Best



El holandés fue cuestionado por las diferencias de actitud entre Araújo y Puig, dos jugadores con realidades opuestas en el Barcelona.



"Hablamos de jugadores diferentes, quizá Riqui Puig necesita más físico, pero a mí me gusta la gente que cada día trabaja para mejorar. Y que cogen con las dos manos todas las opciones que tienen para poder mejorar", comenzó diciendo.

LEER MÁS: ¿Próximo entrenador del Barcelona? Xavi se pronuncia sobre su futuro: "Llegará el momento de dar el siguiente paso"



Y agregó: "En esa posición en el campo existe mucha competencia, pero quizá en los entrenamientos no hace lo suficiente para hacer que el entrenador cambie su manera de pensar".



Koeman no dejó su ataque a Riqui Puig y aseguró que: "Hoy en día no todo es la calidad, se necesitan también otras cosas".

MÁS: Así quedaron los cruces de segunda ronda de la Copa del Rey ¿Y Barcelona?



El holandés ya había avisado desde su llegada al Barcelona que no iba a contar con Puig en la temporada y lo ha cumplido. Apenas ha tenido minutos.