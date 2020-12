Impactante revelación del ex médico de Maradona: "Intentó suicidarse, se salvó de milagro"

Alfredo Cahe, médico histórico de Diego Maradona, habló en Intratables sobre las complicaciones en la salud del ídolo popular y de su muerte ocurrida el pasado 25 de noviembre, y sorprendió al revelar que el astro intentó suicidarse en Cuba a comienzos de la década del 2000.

También puedes leer: ¡Barcelona se estanca ante Valencia en la liga española, pero Messi marca gol histórico!



"Evidentemente, él tenía una mini lesión cerebral sin llegar a ser un Alzheimer como se decía por ahí. Y segundo, la medicación psicofarmacológica que tomaba, y que a veces se automedicaba o que se la daba la mujer que tenía al lado, no era la adecuada".



El exgaleno del "pelusa" considera que: "Diego necesitaba paz y tranquilidad, y no la podía conseguir a través de la medicación”.





"Hay un antecedente que quizás ustedes no tienen en cuenta. En Cuba están los guagua, los colectivos de pueblo. Diego, en una oportunidad, iba a con su coche manejando y se tiró contra un colectivo, como tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad. Eso fue después de la segunda internación en La Habana, más o menos en el 2000”, detalló el médico.



Y agregó: "Él dijo 'no lo vi y me lo llevé de frente". Por otra parte, el doctor también explicó el porqué de las dificultades en el habla que tuvo Maradona durante sus últimos años de vida.