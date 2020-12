Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España tras el triunfo de Barcelona sobre Valladolid

Barcelona sacó una victoria importante ante el Valladolid en el José Zorrilla y respira de momento en la liga española.

El equipo culé ganó con goles de Lenglet (21), Braithwaite (34) y Messi (65), los primeros dos con gran colaboración del argentino en las asistencias.



Con su victoria, Barcelona sumó 24 puntos y quedó en la cuarta posición de la tabla de posiciones en España. El equipo culé sale poco a poco de la mala racha.

Barca quedó a ocho puntos del líder, el Atlético, que este día ganó 2-0 ante la Real Sociedad, rival directo, en Anoeta.



Real Madrid por su parte está obligado a ganar para no dar tregua en su aspiración por el título liguero 2020/21.

Los de Zidane se miden el miércoles contra el Granada y buscarán sacar los tres puntos para sumar 32 y está liderando la competición con el Atlético.





ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN ESPAÑA