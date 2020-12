FIFA cancela los Mundiales Sub-17 y Sub-20 de 2021; en Honduras iba a haber Premundial

A consecuencia de la pandemia de coronavirus, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido cancelar las ediciones de 2021 de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, y nombrar a Indonesia y a Perú, anfitriones de sendos torneos en 2021, organizadores de las ediciones de 2023.

FIFA informó que “la pandemia de COVID-19 sigue representando un reto para la organización de competiciones internacionales y ha restringido los viajes internacionales. Por este motivo, la FIFA ha estado constantemente en contacto con las partes interesadas, incluidas las federaciones miembro y las confederaciones anfitrionas de los citados torneos previstos para 2021. En el marco de estas consultas, ha quedado claro que la situación mundial no se ha normalizado lo suficiente como para poder solventar los retos que plantea la organización de ambas competiciones, incluida la viabilidad de los torneos clasificatorios”.

“La FIFA desea mostrar su agradecimiento a las federaciones miembro anfitrionas, así como a las autoridades de Indonesia y Perú por su compromiso con los torneos y por los preparativos llevados a cabo hasta la fecha. La FIFA espera seguir colaborando estrechamente con los países anfitriones para que los torneos sean todo un éxito”, se añadió en un comunicado.

PREMUNDIAL EN HONDURAS:

Con esta noticia ahora queda en el aire si al final se realizará o no el torneo Premundial Sub-20 que iba a ser en Honduras en febrero, al menos de carácter amistoso. Todo indica a que no pues no hay claridad en cuanto a que el coronavirus se termine.

VEA: JUGADOR DE OLIMPIA EN 11 IDEAL DE CONCACHAMPIONS 2020

Honduras se estaba preparando para el certemen eliminatorio que se iba a concentrar en San Pedro Sula y donde se acogería a las mejores selecciones del área. Fenafuth y los cuerpos técnicos de la Sub-17 y Sub-20 deberán montar una nueva planificación y que no se pierdan tantos jugadores puesto que habrá Mundiales juveniles hasta 2023.