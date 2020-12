''Por la forma en que lo trató Sergio Ramos, si yo fuera Salah odiaría al Real Madrid''

Mohamed Salah concedió una entrevista al diario AS en donde no cerró las puertas de jugar en cualquier momento con el Real Madrid o Barcelona. ''Quien sabe'', contestó el delantero ante la pregunta si jugaría en alguno de los los dos equipos.

Desvelan la oferta que rechazó Salah del Real Madrid

Asimismo expresó su ''decepción'' por no portar el gafete de capitán en el último partido de Champions que disputó el Liverpool frente al Midtjylland. Sus declaraciones llegaron a oídos del técnico Jurgen Klopp y de Jonh Aldridge, exjugador de los Reds.

''Personalmente, creo que después de la experiencia en la final de la Champions y la manera en la que lo trató Sergio Ramos, si yo fuera él, odiaría al Real Madrid'', opinó Aldridge en un artículo del 'Liverpool Echo'.

El exdelantero inglés también advierte que gran parte de la decisión de Salah caerá en los hombros de Klopp y cómo lidiará con la situación ya que ''los jugadores son muy poderosos ahora, si se quieren ir, se van. Fin de la historia''.

La reacción de Klopp

Por su parte, el entrenador dio su punto de vista ante las declaraciones de su delantero. ''Hacemos cambios y traemos jugadores y si un jugador quiere irse, no podemos detenerlo. Es solo que no entendería por qué se querrían ir. Cuando Mo respondió a la pregunta fue que estos clubes podrían estar interesados y no descartó eso''.

Pese a ello el alemán insistió en la idea de que el Liverpool es tan grande como cualquiera y que sus futbolistas no tienen motivos para querer salir: ''Todos podríamos buscar algo más si queremos. Pero creo que la única razón para dejar Liverpool en este momento es el clima. ¿Qué otra razón podría haber? Este es uno de los clubes más grandes del mundo, pagamos mucho dinero, tenemos un estadio sensacional con una afición excepcional y tenemos una base de seguidores en todo el mundo. Nuestro color es el rojo, que es el color más bonito de todos. No se puede obligar a la gente a quedarse, pero eso es todo'', sentenció.

Temporada del Faraón

A sus 28 años, Salah encara su cuarta temporada con los 'Reds' con un objetivo claro: revalidar el campeonato en la Premier League y volver a intentar levantar la Champions.

Su rendimiento está siendo extraordinario, es el actual goleador de la liga con 13 tantos en 13 partidos. Auténtica dinamita que le vendría muy bien al Real Madrid o Barcelona, equipos con el que los rumores lo vuelven a relacionar.