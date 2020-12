¿A qué liga? Mencionan un hipotético regreso de Andy Najar al fútbol de Europa

Luego de culminar sin éxito su breve paso por Los Angeles FC de la MLS, Andy Najar, anda buscando en el mercado continuar con su intermitente carrera.

El seleccionado hondureño de 27 años de edad, que sigue cumpliendo una serie de ejercicios para fortalecer la parte de su cuerpo donde ha sido afectado por las lesiones, podría emigrar nuevamente a Europa.

Aunque de forma oficial no hay un club interesado en sus servicios, el nombre de Andy Najar sigue en la órbita de la prensa belga más que todo, esto por lo que hizo cuando jugó con el poderoso Anderlecht.

El reconocido portal voetbalnieuws.be revela que todavía no hay un interés directo equipo por Andy Najar, pero que es un jugador que puede interesarle a cualquier equipo de la Jupilier League de Bélgica. A partir del 01 de enro habrá noticias, adelantan.

La salida del sureño se dio a través de un comunicado girado por Los Angeles FC a prinicipios de diciembre. "El Club declinó opciones de contrato sobre el portero Phillip Ejimadu, los defensas Jesús Murillo y Andy Najar, y los delanteros Adrien Pérez y Bradley Wright-Phillips", dicta parte del escrito de Los Ángeles FC.



Andy Najar, que regresó a la MLS en julio de 2020 para enfundarse el escudo del conjunto californiano, no tuvo el desempeño esperado debido a las constantes lesiones que han marcado la carrera del futbolista.



Asimismo, Los Ángeles FC anunció que la ficha del polifuncional hondureño estará disponible en Draft de la MLS, por lo que no se descarta que el ex FC Dallas siga jugando en el fútbol de los Estados Unidos.