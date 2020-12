¡Peligro! Premier League y competencias en Inglaterra serían suspendidas por rebrote de COVID-19

Dos partidos aplazados en la última jornada de la Premier League que disparan las alarmas: el fútbol inglés se halla de nuevo bajo la amenaza de la pandemia, que se hace más presente en el país, hasta el punto de llevar a algunos a pedir una interrupción de las competiciones.



Al igual que ocurriese la temporada pasada, ¿es real el riesgo de que la Premier League vea de nuevo su calendario interrumpido o amputado por el coronavirus?

La pregunta vuelve a la palestra mientras el número de test positivos por COVID-19 en el seno de los clubes de la élite inglesa alcanza su máximo nivel desde el mes de mayo.





Dieciocho jugadores y miembros de los equipos técnicos han dado positivo en test PCR, según se conoció el martes. Una cifra que debe ser contextualizada, ya que 1.479 jugadores y miembros de los cuerpos técnicos fueron testados entre el 21 y el 27 de diciembre. Pero ello no resta preocupación por el dato: la prevalencia en la Premier League es superior a la de las grandes ciudades más afectadas de Inglaterra.



Así pues no es descartable la posibilidad de una serie de aplazamientos los próximos días, como ya ocurriese con el duelo Everton-Manchester City, previsto para el lunes y pospuesto apenas cuatro horas antes de su inicio, al igual que el Tottenham-Fulham. Son 3 partidos suspendidos por casos de coronavirus en el mes de diciembre, contando el Newcastle-Aston Villa.



El derbi londinense entre Tottenham-Fulham fue suspendido este miércoles, horas antes de su inicio.

'Temporada en pausa'

Este miércoles fue el Tottenham-Fulham el choque aplazado por un "aumento significativo" de casos positivos en el Fulham, indicó la Premier. Parecida situación se vive en el seno del Sheffield United y la disputa del choque Chelsea-Manchester City del domingo está en el aire.



El regreso a los entrenamientos este miércoles del Manchester City, dos días después del aplazamiento del partido ante el Everton, hace pensar que ese duelo con el Chelsea en Stamford Bridge sí podría disputarse, después de una nueva tanda de test que no reveló ninguna nueva infección.





En las categorías inferiores los aplazamientos y casos positivos se multiplican desde hace varios días, y se ha hablado de la posibilidad de una suspensión general de las competiciones.

Una de las voces en ese sentido es la del nuevo entrenador de West Bromwich Albion, Sam Allardyce. Luego de la derrota de su equipo en casa contra el Leeds (0-5), Allardyce apeló a las autoridades a aplicar un 'circuit break' para así frenar el ritmo de propagación de la pandemia.

"Se haga lo que se haga, incluso con muchos test, portando mascarillas, con el lavado de manos, seguimos con los contagios por todo el país", lamentó. "La salud de cada uno es lo más importante. Cuando escucho que la nueva variante del virus se transmite un 70% más rápidamente, lo mejor que se puede hacer es poner en pausa la temporada", aseveró.





FA Cup en duda

Antes de esta semana, sólo un partido de la Premier (Newcastle-Aston Villa a comienzos de diciembre), había sido aplazado.



Por el momento el calendario del campeonato no se ha visto modificado, pero la temporada 2020-2021 comenzó un mes más tarde que los ejercicios precedentes, debido a que el curso previo no pudo terminar hasta julio tras un parón por el confinamiento.



El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer teme el impacto de una pausa en un calendario ya de por sí comprimido: "No veo el interés de hacer un parón. ¿Cuándo vamos a jugar los partidos?", se interrogó.





Mientras la situación sanitaria es alarmante en el Reino Unido desde la aparición de la variante del coronavirus, sinónimo de explosión de casos positivos que alcanzaron un nivel histórico esta semana, una cita en el calendario suscita todos los temores.



Del 8 al 10 de enero, los clubes de la élite entran en liza en la FA Cup, la prestigiosa Copa de Inglaterra, y se enfrentarán a clubes de categorías inferiores que no disponen de los mismos protocolos sanitarios, si es que tienen alguno.



Catorce partidos entre clubes de la Premier y de categorías inferiores están en el programa.

Pero la Premier League se mostró tranquilizadora este miércoles: "los gastos de los test para esos clubes (de categorías inferiores) serán cubiertos".