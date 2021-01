Temor en el PSG: Kylian Mbappé podría estar sufriendo secuelas del coronavirus

Kylian Mbappé, a pesar de su buen récord de goles, no está atravesando un buen momento. De acuerdo a investigaciones de medios franceses, el rendimiento del jugador ha sufrido un bajón.

El crack, que tiene registrados 14 goles y 7 asistencias en 19 apariciones, aducen que no está siendo determinante. En Francia han decidido investigar y se han abocado con un doctor, quien ha dicho que probablemente el Covid-19 le esté afectando con secuelas.



“Deberíamos pensar en que tuvo Covid-19. En nuestros estudios intentamos averiguar si no podría aparecer fatiga incluso en gente que ha tenido síntomas y alterar el sistema nervioso con un alto nivel de esfuerzo. Quizás sea parte de las pequeñas secuelas de la enfermedad. Además, muchos jugadores que lo han tenido son una sombra de sí mismos y no solo pasa en Francia”, explicó el doctor Jean-Bernard Fabre al medio Le Parisien.





El galeno se preguntó: “¿Es sobreentrenamiento o está vinculado al coronavirus? ¿Quizá son ambos?”.



Y para el nuevo técnico del PSG, el argentino Mauricio Pochettino ya habló respecto al nivel del jugador y fue bastante claro.

“Mbappé tiene que mejorar, como todos los demás. Estará decepcionado porque no ganamos. Pero su actitud fue buena. Estoy contento con lo que hizo”, dijo el sudamericano tras el empate ante el Saint-Etienne.