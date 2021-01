Braithwaite para rato: El danés reveló hasta cuándo estará en el Barcelona de la liga española

Martin Braithwaite, uno de los fichajes más criticados del FC Barcelona, se pronunció sobre su futuro y aseguró que no se marchará del conjunto culé en este mercado.

El danés fue tajante y afirmó que "no hay opción" de que se vaya se club, ni ahora ni cuando termine la temporada y dio a entender que seguirá luchando por sus objetivos.





"No hay ninguna opción de que salga del Barça en este mercado de invierno. Y tampoco a final de temporada. El año que viene seguiré aquí luchando por mis metas", reveló en una entrevista para TV3.

Braithwaite tomó el puesto y la camisa número "9" que dejó Luis Suárez cuando se marchó al Atlético de Madrid y con Koeman ha tenido sus oportunidades.



En la actual campaña suma 19 partidos jugadores, donde ha marcado cinco tantos y ha brindado a sus compañeros dos asistencias.

"Esta temporada tenemos la posibilidad de ganar muchos títulos y esta es mi ambición. No pienso en nada más que en ganar estos trofeos. Es por eso que me levanto cada mañana y trabajo tanto", agregó.

BUSCAN OTRO DELANTERO PARA EL BARCELONA

Martin Braithwaite sabe que el conjunto azulgrana busca otro delantero, pero eso a él no le preocupa: "Me gusta que se busquen otros jugadores. Se supone que debe ser así en un club como éste, que aspira a tener los mejores del mundo. Sólo así conseguirás el máximo rendimiento de los futbolistas y del equipo en cada partido. No me asusta, me motiva", reconoció.