Zidane tras la derrota: "No es un fracaso, ¿qué quieres, que dejemos la temporada?

El Athletic de Bilbao se metió en la final de la Supercopa de España tras ganar 2-1 al Real Madrid en Málaga y las críticas están llegando de nuevo para Zidane.

El entrenador del Real Madrid habló en conferencia de prensa y dice que no es un fracaso lo sucedido hoy ante el Bilbao.

Además, considera que no cree que esta derrota vaya a marcar lo que sucederá en lo que resta de la temporada.

“Nuestra primera parte ha sido complicada, no entramos bien en el partido, nos meten dos goles. Es lo que tuvieron, dos ocasiones y dos goles. Ha sido complicado. Cuando estás 0-2 es siempre difícil. Luego hicimos una mejor segunda parte, creamos ocasiones, hemos tenido varis palos, un gol… Pero no se pudo meter el segundo”, dijo Zidane.

Le puede pasar factura al equipo, fue una de las preguntas que le lanzaron a Zidane y su respuesta fue clara: “No. ¿Qué quieres, que dejemos la temporada?".

En cuanto a si es un fracaso no ganar la Supercopa de España, esto respondió: "No es un fracaso. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. La vida es así, no se puede ganar siempre. Lo que intentamos siempre es ganar, pero no se puede siempre".

Más frases de Zidane:

¿Cómo ha visto a Hazard? "Debe recuperar confianza, hacer un buen partido, hacer un gol, algo diferente. Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia, pero está trabajando. Estamos con él, hay que ser pacientes. El equipo lo ha intentado, empezamos mal y hay que pasar página y pensar en lo que hacemos. A lo nuestro, en las rachas buenas y en las malas, seguir trabajando para sacarlo adelante".

¿Pero la gente puede cansarse de esperarle? "No creo, la gente lo que quiere es ver la mejor versión de Eden y hay que tener paciencia. Estamos con él, quiere sacar esto adelante. No es sólo Eden hoy, estamos todos aquí. Nos ha costado en la primera parte, luego en la segunda mejor y él también mejoró. Pero no fue suficiente".

¿Le preocupa la mala racha del equipo? "Tuvimos una buena racha y ahora son dos empates y una derrota, es verdad. Hay que seguir trabajando para cambiar la dinámica rápidamente. Lo de fuera será lo de siempre, lo que podemos hacer es seguir trabajando y sacar esto adelante como equipo".

¿Es justa la eliminación del Madrid? "Nuestro inicio de partido fue complicado, la primera parte no fue buena. Tuvieron dos ocasiones y las metieron. La segunda fue diferente, en 20 minutos cambiamos porque el dibujo no me gustó, volvimos con Hazard a la izquierda y Marco a la derecha y estuvimos mejor. Dimos al palo, ocasiones, metimos un gol.. Pero nos ha faltado empatar".