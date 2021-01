El heredero fallido de Cristiano Ronaldo se revela: ''Pensaron que solo porque venía del Manchester United...''

Temporada 2008-09. El delantero Federico Macheda se convirtía en una de las grandes esperanzas para el Manchester United cuando Cristiano Ronaldo se alistaba para llegar al Real Madrid.

El italiano, joven talento, marcó varios goles con los 'Diablos Rojos', mostró su habilidad sobre el césped y algunos lo vieron como el sucesor del astro portugués. Un papel que nunca llegó a ejercer.

Macheda debutó en un partido contra el Aston Villa en el Old Trafford e ingresó por Nani cuando el United lo perdía 1-2. El conjunto de Sir Alex Ferguson lo empató gracias a Cristiano y el transalpino marcó el gol del triunfo con una gran jugada individual.

''El día antes estaba hablando con mis amigos de Roma y les dije que algo iba a pasar. Les dije que jugaría y que iba a reventar Old Trafford. Era una locura. Llegué al partido con mucha confianza y sabiendo que pasaría algo mágico. Fue mejor de lo que me esperaba. Las siguientes semanas no paraba de ver el gol. A veces, me etiquetan en videos del gol en Instagram. Ya no surte el mismo efecto, pero siempre es un placer verlo'', asegura Macheda para el Daily Mail.

''Pude hacer más. Trabajaba con un equipo increíble y siento que me fallé a mi mismo. La manera en la que jugué, que me cuidaba, mi vida... No jugaba y buscaba excusas en vez de trabajar más'', lamenta sobre aquella etapa el delantero.

Con el tiempo, el futbolista fue perdiendo peso en el United y luego se fue a Italia, pero las cosas no cambiaron mucho en la Sampdoria. ''Esos seis meses estropearon mi carrera porque intentaron matarme como futbolista. Empecé a dudar de mi mismo. Peleábamos por no descender y la gente me empezó a atacar. Pensaban que porque venía del United les iba a salvar, pero no estaba listo. Era joven. No funcionaba y yo no era el elegido para hacerlo funcionar''.

Brillando en Grecia

Tras pasar varios meses sin fortuna, finalmente se le abrieron las puertas para disfrutar en el Panathinaikos, equipo por el que fichó en 2018.

''Es el club perfecto. Grande y con mucha historia. Ellos me necesitaban porque no estaban en perfectas condiciones y yo estaba buscando algo así. Ha sido bueno para todos'', afirma.

Pese a todo, el italiano elegiría el mismo camino. ''Si volviera atrás, no haría nada distinto. No cambiaría ese momento. Quizá me llegó demasiado pronto, pero es algo que cada fan del United recuerda'', cerró.