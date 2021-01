Koeman no confirma su presencia en la Supercopa: "Tenemos la esperanza de que Messi pueda estar"  

La duda sobre si el capitán del Barcelona, Lionel Messi, podrá estar el domingo en la final de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao persiste, pero el técnico Ronald Koeman afirmó que "tenemos la esperanza de que pueda estar".

Te puede interesar: La conoció en un club de striptease: Así es Anna Monroe, la nueva novia de Floyd Mayweather



"Ha entrenado ayer individualmente, hoy tenemos el entreno en el que va a estar y veremos si su pensamiento es para estar o no", dijo Koeman este sábado en la rueda de prensa previa a la final del domingo en el estadio de La Cartuja sevillano.



"La última palabra la tiene el jugador mismo y vamos a esperar a mañana por la mañana cuando hayamos entrenado y tengamos la reacción de su cuerpo", afirmó el técnico azulgrana.





"Tenemos la esperanza de que pueda estar en el partido", añadió Koeman, quien recordó, no obstante, que "todo jugador necesita estar al 100% para empezar el partido, nos quedan todavía muchos encuentros después de este".

LEER MÁS: Pero no con Messi: "Le contaré a mis hijos que jugué con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala"



"La decisión final será del jugador", insistió el técnico azulgrana, admitiendo que se trata de una baja de lo más sensible.



"Si puedes estar con los mejores, siempre te da más opciones de ganar, es el número uno del mundo, si no está (Messi) nos falta algo", reconoció.



"A pesar de que logramos pasar a la final sin él, pero con Leo el equipo es más fuerte futbolísticamente con su creatividad y su efectividad", dijo Koeman.



"Si al final no puede estar Leo, jugará otro jugador e intentaremos hacer nuestro juego igual que con Leo", aseguró el técnico azulgrana, que espera contra el Athletic "un partido complicado, contra un rival que trabaja mucho, que es muy competitivo".

MÁS: Cristiano Ronaldo y Messi animados: Así se verían los jugadores al estilo de Pixar



Para Koeman, ganar la Supercopa sería una inyección de moral tras el complicado inicio de temporada del equipo azulgrana.



"Es importante porque es un título para demostrar que estamos en el buen camino", afirmó.