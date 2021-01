Hugo Sánchez explica por qué se compara con Cristiano Ronaldo y el jugador que debe fichar el Real Madrid

Hugo Sánchez volvió a hacer de la suyas. Para el mexicano encontrar un delantero que esté a la altura de Real Madrid como lo fue Cristiano Ronaldo es una tarea sumamente compleja en la actualidad y se comparó con el portugués cuando vivía sus mejores momentos en la 'Casa Blanca'.

''En el que más me he reflejado es Cristiano. Me hacía pensar en mí, por sus remates de primera, por sus movimientos, por su obsesión por el gol, por su voracidad... Era como yo'', comentó el ahora colaborador de ESPN en un diálogo con el diario español AS.

Sánchez, quien no ha tenido pudor en expresar su deseo de dirigir al conjunto blanco, señaló que otras características suyas que veía en CR7 era su actitud de ''devorador'' y querer ser ''mejor cada día'' aún cuando en un partido no le salieran las cosas como planeaba.

''Si podía meter cuatro goles en lugar de tres, mejor. Me pasaba igual. Si tenía cinco ocasiones, quería meter las cinco. Si fallaba una me cabreaba y me decía a mí mismo cómo podía haber errado eso. Ese día me quedaba a entrenarme más yo solo y estudiaba los videos para saber por qué había fallado'', confesó el Pentapichichi.

Karim Benzema quedó como el gran referente del Real Madrid tras la salida de Ronaldo y Sánchez asegura que el francés está rindiendo, pero todavía debe destacar más para cumplir el rol de goleador que tenía el luso en el club.

''Es de esos delanteros que les gusta participar en el juego y no tener tanta responsabilidad de gol. Era el caso de Benzema con Cristiano, pero sí debe tener esa responsabilidad porque ya no está el otro y creo que la está asumiendo y lo está haciendo bien'', consideró el azteca.

Asimismo, Hugo explicó que el Madrid necesita otro delantero y su recomendación sería ''fichar a Mbappé'', ya que el galo no ha desmentido su deseo de jugar en cualquier momento con el vigente campeón de España y es uno de los anhelos tanto de Florentino Pérez como de los aficionados.

Casi llega a la Máquina

Por último, el mexicano reconoció que tiene la ilusión de volver a los banquillos y que estuvo a punto de llegar al Cruz Azul luego del despedido de Robert Dante Siboldi.

''Únicamente faltaba la firma, ya lo tenía todo preparado'', reveló Sánchez, asegurando que no se pudo concretar por una cuestión económica.