Messi y el castigo que puede recibir tras su expulsión ante Athletic en la Supercopa

Lionel Messi perdió los papeles en los últimos minutos de la final de la Supercopa de España que Barcelona perdió 3-2 ante el Athletic de Bilbao.

Te puede interesar: Crack al Barcelona y dos al Milan: Los 12 fichajes que se podrían cerrar en los próximos días



El argentino agredió de manera violenta a Asier Villalibre en el minuto 120 del partido y tras revisar la jugada en el VAR se fue expulsado.



Fue la primera vez que Messi vio una tarjeta roja con el FC Barcelona luego de 752 cotejos, ahora el Barcelona está expuesto a perder a su capitán por varios encuentros.





Villalibre, jugador al que Lionel golpeó, dijo que: "A mí me ha parecido agresión clara, le metí cuerpo para que no siguiera adelante y se ha enfadado y me ha metido la mano en la cara".

LEER MÁS: Con Messi expulsado: Barcelona perdió la Supercopa de España ante un sorprendente Athletic



Y añadió: "Al final es normal, impotencia, ese minuto, es la frustración, dices levántate, no pasa nada. Es normal y no pasa nada".

El castigo que puede recibir

Tras la expulsión de Messi, el Comité de Competición podría castigar con dureza al capitán del Barcelona y ahora hay que estar atento a su sanción.

MÁS: Mercado Liga MX: América con bajas, bombazo de Marcos Rojo y mexicano a Portugal



Si se considera como agresión su encontronazo con Villalibre le podrían caer cuatro partidos de suspensión. Si solo es una acción violenta tres y el mínimo serían dos que se comenzaría a cumplir en la Copa del Rey ante el Cornellà.



Lo que escribió el árbitro en el acta



Gil Manzano, juez que pitó la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic, reflejó en el acta lo siguiente:



"Messi fue expulsado por golpear a un contrario (Asier Villalibre) haciendo uso excesivo de la fuerza", ahora el argentino está sujeto a lo que decida el Comité.