Dos futbolistas condenados en España por la difusión de un vídeo sexual

El futbolista del Eibar, Sergi Enrich, y el exjugador de ese mismo equipo, Antonio Luna, han sido condenados a dos años de cárcel por la difusión de un vídeo sexual, en el que aparecían ambos con una joven.

Los dos han sido condenados por un juzgado de San Sebastián por un delito de "descubrimiento y revelación de secretos que afecta a datos de carácter personal que revelan vida sexual", según la sentencia hecha pública este martes.

Un tercer exjugador del Eibar, Eddy Silvestre, quien supuestamente habría difundido el vídeo, ha sido absuelto.

Los hechos se remontan a 2016 cuando Enrich y Luna, entonces ambos en el Eibar, grabaron un vídeo sexual en el que aparecían con una joven, la cual pide que no graben al darse cuenta de que la acción está siendo registrada, aunque siguieron haciéndolo.

El vídeo se difundió ampliamente por las redes sociales en octubre de 2016 y la joven presentó una denuncia que ha desembocado en la condena a ambos futbolistas.

Te puede interesar: Tigres ya conoce el camino en el Mundial de Clubes 2021

No obstante, al tratarse de una pena no superior a dos años, ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión.

Enrich y Luna ya habían pedido disculpas en su momento por su acción en comunicado.

"Lamentamos profundamente que una indiscreción de la que no somos responsables haya supuesto que dichas imágenes hayan salido a la luz sin nuestro conocimiento ni mucho menos nuestro consentimiento", habían asegurado en un mensaje la cuenta de Twitter de Enrich.

Ver: El castigo para Messi tras recibir roja en la Supercopa de España

En ese mensaje también pidieron perdón "por el daño que pueda suponer la divulgación del vídeo a la imagen de la tercera persona involucrada en el mismo".