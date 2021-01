Fecha FIFA: Los mejores partidos internacionales que se disputarán en marzo de 2021

Una gran cantidad de encuentros deportivos se llevarán a cabo en marzo, producto de la primera Fecha FIFA de 2021, en el que destacan choques eliminatorios de Europa y de Sudamérica.

Desde el miércoles 24 hasta el 31 de marzo, enfrentamientos entre potencias se realizarán para continuar su camino rumbo al Mundial de Catar 2022.

Mientras que en Concacaf son pocos los compromisos que se disputarán, el más destacado es el duelo que sostendrán Costa Rica y México, combinados que se verán las caras en el viejo continente.

Asimismo, en América del Sur se pondrán frente a frente los gigantes mundiales, Brasil y Argentina, con motivo de la jornada seis de la eliminatoria sudamericana.

LOS MEJORES JUEGOS DE LA FECHA FIFA

Miércoles 24 de marzo

Francia vs Ucrania

Turquía vs Holanda

Jueves 25 de marzo

España vs Grecia

Alemania vs Islandia

Colombia vs Brasil

Argentina vs Uruguay

Sábado 27 de marzo

Serbia vs Portugal

República Checa vs Bélgica

Martes 30 de marzo

Costa Rica vs México

Brasil vs Argentina

Miércoles 31 de marzo

Inglaterra vs Polonia