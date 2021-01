Koeman, molesto con los penales: "Fallar siete es mucho, demasiado y no se puede aceptar"

Barcelona enfrenta el domingo al Elche por la liga española y necesita de un triunfo para seguir cerca de los líderes de la competición.

Ronald Koeman habló este sábado y lució molesto por los penales que ha fallado el conjunto culé en la temporada y aseguró que no sabe quién tirará el próximo.

Ahora toca el Elche

"Es muy competitivo, no hay contrarios fáciles de ganar y sabemos que hay un calendario muy apretado. Encima, tres prórrogas, que cansa al equipo. Es el séptimo partido fuera de casa, hemos tenido muchos viajes, choques a las 21.00 horas... Menos mal que jugamos mañana por la tarde. Poner al once con chispa y mentalidad fuerte".





Desgaste en Copa y Supercopa



"Importante será recuperar gente porque el equipo necesita tener más frescura. Sergi Roberto ha entrenado hoy por primera vez con el grupo, necesita más, pero creo que pronto estará en la lista. Si hay un jugador con cansancio y sobrecarga, hay que hacer cambios. Intentar seguir y esperar que no tengamos más lesiones de importancia".



La situación de Sergiño Dest



"Ha jugado muchos partidos y es su primera temporada, un jugador muy joven y, para ellos es complicado. Parece que está recuperado, hay que decidir si puede salir de inicio o no. Ojalá siga sin lesiones, pueda coger el ritmo y dar competencia".

Los penales fallados



"Si están analizando tema de los penaltis, hemos tirado 12 esta temporada y hemos fallado 7, contando la Supercopa. Es mucho, demasiado. SI no está Leo, que es el número uno, necesitamos otros jugadores que tengan calidad y que metan los penaltis. Lo hemos entrenado ayer y hoy. El público no está, no hay presión. No hay que dudar. No se puede aceptar, hay que hacer algo".



¿Quién tira el siguiente?



"Vamos a decidirlo mañana en la charla. Diremos dos jugadores, pero al final la decisión está en manos de nuestro capitán".

Salida de Junior Firpo



"Depende del jugador. Ha cumplido cuando ha tenido sus minutos. Hay gente para cumplir esa posición, pero tampoco podemos perder muchos jugadores porque nos quedan muchos partidos".