Gareth Bale: Marcado por las lesiones, el fiasco de su cesión y el hundimiento de su carrera

Gareth Bale continúa con el 'infierno' en su carrera luego de abandonar a Real Madrid para jugar cedido en Tottenham de la Premier League, ya que ha sido anulado por Jose Mourinho al no tomarlo en cuenta.

Las pésimas temporadas que había tenido el futbolista galés en sus últimas etapas con el conjunto merengue parecía que acabarían con su llegada a los Spurs, club del cual partió para unirse al equipo español en el pasado.

No obstante, Bale está repitiendo lo que atravesó durante su estadía en el cuadro blanco, ya que su poco protagonismo lo ha puesto en el ojo de crítica de los aficionados, y del fiasco que significó su préstamo al fútbol inglés.

Además de llegar con problemas físicos a Tottenham en 2020, las lesiones ha sido un constante problema en la carrera deportiva del británico, algo que ha impedido el desarrollo de su máximo potencial en la élite europea.

Falta de minutos

Uno de los principales objetivos del traspaso de Gareth Bale a Tottenham es que obtuviera el tiempo de juego que no tenía en Real Madrid, pero su protagonismo no ha sido el que se esperaba, quizás por rendimiento, actitud o simplemente decisión técnica.

En media temporada apenas ha disputado 12 partidos, siendo titular solo en siete de ellos; cuatro juegos en la Premier League y seis en la Europa League, además de las copas locales. Ha marcado solo tres goles.

Un jugador más en Tottenham

Con su regreso al equipo donde alcanzó fama mundial, siendo considerado de los mejores del mundo por su velocidad, potencia física y pegada, se esperaba que retomara el nivel que demostró antes de partir a Real Madrid.

Sin embargo, Jose Mourinho no lo tiene como prioridad, el esperado tridente entre Heung-Min Son, Harry Kane y Gareth Bale, nunca apareció y se no parece que eso va a cambiar, por lo que el galés es un futbolista más en la plantilla de los ingleses y su préstamo no ha servido de mucho.

Crítica devaluación

Luego de costarle más de 100 millones de euros a Real Madrid en 2013 y de tener un rendimiento aceptable en las primeras campañas con el club blanco, conforme pasa el tiempo su precio en el mercado sigue cayendo estrepitosamente.

El conjunto merengue ha querido que Gareth Bale recupere su nivel en Tottenham para lograr una venta con un monto cercano a lo que pagaron por él, desafortunadamente para los madridistas esa intención está muy lejos de hacerse realidad, pues actualmente el galés está valorado en apenas 20 millones de euros, según Transfermarkt.