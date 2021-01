Fikayo Tomori revela la llamada de Maldini y los jugadores que lo motivaron para irse al AC Milan

Fikayo Tomori expresó sus sensaciones luego de ser presentado como refuerzo del AC Milan, equipo al que llegó procedente del Chelsea en condición de préstamo por lo que resta de temporada.

El central inglés, además, confesó que el legendario Paolo Maldini, director deportivo del cuadro rossonero, lo llamó para pedirle que se mudara a Italia para jugar con su equipo.

"Elegí venir al AC Milan porque es un club con una gran historia, con grandes jugadores y obviamente el club está en un buen momento en este momento", mencionó Tomori a la página web del club.

"Es una oportunidad que no pude rechazar. Es un gran honor para mí estar aquí", agregó.

Asimismo contó cómo fue la experiencia de hablar con Maldini, considerado uno de los mejores defensores de toda la historia del fútbol.

"Cuando recibí la llamada por primera vez, estaba un poco... no diría confundido, pero estaba sorprendido. ¡Hablé con Paolo Maldini!. El mejor defensor que jamás haya jugado al fútbol me hablaba y me pedía que viniera, así que desde allí supe que aquí es donde quería venir y jugar al fútbol y aprender de él también. Estoy muy feliz de estar aquí ahora", subrayó.

También aprovechó para mencionar los ídolos que tuvo del AC Milan antes de ser futbolista profesional.

"¡Paolo Maldini, el mejor defensor que jamás haya jugado! Cuando era joven y jugaba como delantero o mediocampista, Kaká era alguien a quien realmente disfrutaba viendo, (Clarence) Seedorf también".