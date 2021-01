Jovic confiesa por qué motivos no pudo triunfar en el Real Madrid: ¿qué pasaba con Zidane?

Luka Jovic regresó al Eintracht procedente del Real Madrid en calidad de cedido y nuevamente vio la luz. El delantero, que no era tomado en cuenta por Zidane, ya lleva tres tantos en la Bundesliga y aseguró que no se pudo adaptar al conjunto merengue ni a la ciudad por el tema del idioma y las lesiones. No criticó a 'Zizou' y tampoco quiso hablar de su regreso en julio.

Vuelta al Eintracht de Franckfurt: ''Estoy muy feliz de haber regresado. Estoy muy a gusto y se está viendo sobre el terreno de juego. Marqué dos goles durante todo mi paso por el Real Madrid y ahora ya van tres aquí. La ciudad, el club y sobre todo el equipo están hechos para mí''.

Real Madrid: ''Tuve mala suerte. Las lesiones me mermaron y en el ámbito privado tampoco me fue bien del todo. Ha sido una suerte haber podido entrenar día a día junto con los mejores jugadores del mundo. He ganado en experiencia y me considero mejor jugador ahora. A pesar de no haber podido tener continuidad sobe el terreno de juego, me llevo muchas cosas positivas de Madrid''.

Su adaptación en España: "Pienso que tuvo que ver con el escaso tiempo que pude jugar. Nunca es fácil en un equipo como el Real Madrid, donde el estilo es diferente y la presión siempre muy alta. Por ello fue lo mejor dar el paso de salir para volver aquí''.

Su regreso a Madrid tras la cesión: ''No quiero mirar al futuro. Estoy concentrado en el Eintracht y en poder volver a estar al cien por cien para jugar los 90 minutos. No tengo que demostrarle nada a nadie. Sé que soy un buen jugador y el que me vea sabrá valorarlo''.

El idioma: ''No doy clases de español. Empecé a aprender el idioma en Madrid, pero ahora no estoy dando más clases".

Zidane: ''No quiero entrar en detalles, los dos son entrenadores, el del Madrid y el de aquí, son fenomenales. Zidane también es muy bueno a nivel personal, pero me resulta más fácil comunicarme con Adi en inglés, ya que no domino el castellano como para poder conversar con soltura con Zidane. Este tipo de detalles me lo hace más fácil''.