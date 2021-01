"Papu Gómez" en su presentación con Sevilla: Nuevo dorsal y las palabras de elogio a Maradona

El flamante fichaje del Sevilla Alejandro 'Papu' Gómez consideró este jueves "un orgullo" vestir una camiseta "que también vistió Diego" Maradona y aseguró estar "entusiasmado" con su nuevo reto en el club hispalense.

"Este club tiene una historia muy linda con muchísimos argentinos que han pasado. Cada uno ha dejado su huella y ojalá me toque a mí poder contribuir un poco en esta historia y dejar mi marca aquí también", afirmó el 'Papu' en unas declaraciones difundidas por su club.



"Maradona jugó aquí y para los argentinos es un orgullo poder vestir una camiseta que también vistió Diego", añadió el centrocampista ofensivo en su presentación como nuevo jugador del Sevilla.





Llegado del Atalanta italiano hasta junio de 2024, el argentino aterriza en el Sevilla con la idea principal de hacer la función de su compatriota Éver Banega como enganche del centro del campo con el ataque.

"Es un halago que me comparen con Éver. Yo lo admiro muchísimo y lo conozco desde hace muchos años", dijo Gómez, precisando que "tal vez somos diferentes como jugadores, pero esa responsabilidad, ese liderazgo... creo que lo tuve en todos los clubes y me encanta agarrar la pelota y tratar de ser yo el que decida el pase o situaciones importantes".



El centrocampista argentino de 32 años admitió que había tenido otras ofertas, especialmente de equipos árabes, "pero siempre intenté buscar la parte futbolística que me hacía feliz".



"Para lo demás hay tiempo y creo que estoy en un muy buen momento, en una etapa de madurez en mi carrera y en mi vida y quería seguir jugando a un nivel competitivo, estando en la selección nacional y poder competir en una liga importante como la española y un club importante como este", explicó.

"Cuando se dio la oportunidad de venir aquí, no lo pensé", sentenció el nuevo centrocampista del Sevilla.



"Va a ser una aventura muy linda para mí y lo que quiero es conseguir cosas importantes con el Sevilla y tratar de mejorar todo lo que ha conseguido este club", concluyó.