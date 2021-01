Pochettino se pronuncia sobre los posibles fichajes de Messi y Sergio Ramos por el PSG

Mauricio Pochettino concedió entrevistas para el diario Marca y AS para hablar sobre los posibles fichajes del PSG de cara a la próxima temporada, como Sergio Ramos y Messi. Ambos jugadores acaban contrato en sus respectivos clubes y el hambre del conjunto parisino por fichar parece que no tiene límites.

PSG, el único club que ha estado interesado por Messi

Messi: ''Lo respeto y lo admiro tanto que prefiero nunca decir nada, ni referirme a él. Es el mejor homenaje que puedes hacer a alguien. Que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos no lo voy a descubrir yo y cuando nos encontremos vamos a luchar por nuestros intereses''.

Se adaptaría Messi al PSG: ¿Qué entrenador en el mundo no querría tener a un jugador del calibre del que me dice? Entiendo totalmente la pregunta, pero es buscar una controversia. Los grandes futbolistas encajan en cualquier liga y cualquier equipo''.

Sergio Ramos: ''Aquí Ramos encontraría un gran club con la obsesión de ganar siempre, el PSG uno de los grandes del mundo''.

Mbappe: ''Espero que esté con nosotros todo el tiempo posible. Lo veo en el PSG muchos años, y esa es la ilusión del club. Hablaba con un compañero sobre Kylian humanamente y me decían ¿quién no va a querer a Kylian? Como persona es adorable, con una sonrisa, una energía que te gana. Es un chico que ganó la Copa del Mundo con Francia siendo titular con 19 años… ¿Qué más puedo decir de él? Tiene un enorme potencial. Un talento increíble''.

Neymar: ''Es un grandísimo futbolista. Uno de los grandes talentos mundiales. Tenemos una buena relación desde el primer momento. El feeling es bueno con el grupo''.

La vida de lujos y excesos de Neymar en París

Su primer título importante como DT lo ganó con PSG, pero guarda un recuerdo curioso de su etapa con Espanyol: ''Llegar y ganar un título siempre es importante. Pero no es lo más importante. He ganado tres Copas de Cataluña con el Espanyol. Si un día Cataluña es independiente va a tener mucho valor porque se las ganamos al Barcelona y seguidas. No a cualquier equipo. Eso va a tener un valor enorme. Se lo dije incluso a Neymar, Rafinha y me decían que tenían valor porque habíamos ganado al Barcelona''.

El Barça su próximo rival en Champions: ''Por supuesto que el partido contra el Barça es un día marcado para el PSG. Haber estado tan cerca el año pasado de haberla ganado hace que la ilusión sea aun más grande. Verla tan cerca, como nos pasó a nosotros con el Tottenham, hace que la fiereza de tener otra oportunidad esté ahí''.