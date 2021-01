Drenthe lo revela todo: el jugador que más lo decepcionó en el Real Madrid y la increíble cantidad de veces que ha sido multado

Royston Drenthe saltó al fútbol de élite en 2007 cuando el Real Madrid apostó por su fichaje procedente del Feyenoord, pero nunca pudo consolidarse por lo que fue señalado como un fiasco por la afición del club. En 2012 puso punto y final a su etapa como merengue y pasó por numerosos equipos.

Drenthe señala al culpable de su salida del Real Madrid

El neerlandés fue invitado a 'El Chiringuito' de Jugones y se sometió al test del periodista Edu Aguirre, para hablar sobre su paso por el conjunto blanco. Ahí, Drenthe se soltó y reveló lo que hizo con su primer salario, quiénes fueron sus mejores amigos dentro del plantel y la enorme cantidad de multas que le han puesto.

''Si perdíamos un partido me quedaba en casa un día, en la habitación o viendo la tele. Cuando ganábamos me ponía feliz (risas). A veces iba de fiesta, era verdad. Si yo iba de fiesta, iba de verdad. La discoteca de Robinho era muy guapa'', recuerda el extremo de 33 años, que ahora juega en el modesto Real Murcia de la Segunda B española.

Sobre aquellos tiempos en el vestuario del Real Madrid, Drenthe admite que ''el jugador que más me impresionó fue Guti, y el que más me decepcionó fue Faubert''. ''¿Mi mejor amigo? Tenía varios, pasé buenos tiempos con Robinho, 'Pipita' Higuaín, Sneijder y Guti''.

Royston no cambiaría nada de lo que hizo, pero sí tendría más cuidado con los agentes del mundo del fútbol. ''Los representantes pues depende… Hacen su trabajo, pero para mí son malos''.

Fuerte accidente en carro

Por otro lado, se sinceró sobre sus problemas con los autos. ''Me han puesto unas 250 multas, pero ya estoy pendiente de eso porque no me gusta, me pongo nervioso y me enfado cuando me multan. Antes me daba igual, pero ahora ya no me gustan. Cuando iba a mi país me paraba la Policía y me decía que tenía que pagar, por ejemplo, cinco multas''.

Drenthe se habría declarado en quiebra tras jugar en el Madrid

Drenthe desvela que se compró un precioso Porsche con su primer sueldo y por último relata el terrible accidente que sufrió en Madrid.

''Aquí tuve un accidente horrible. Cuando fui a casa de Robinho, él se fue a Capital (discoteca), pero yo tenía que recoger a mi hermana y a mi ex en el hotel. No sabía el camino, puse el GPS, tuve que hacer un gesto al ver la ambulancia por la calle y venía mucha Policía, y choqué contra ellos. El coche estaba roto total y algún policía se hizo daño porque estaba en la puerta, pero son cosas del pasado, nunca más'', cerró.