Afellay cuelga las botas con 34 años luego de no encontrar equipo: ''Lo dejo, me retiro''

Ibrahim Afellay se retira del fútbol a sus 34 años. Así lo confirmó el neerlandés en 'NPO Studio Voetbal', un programa televisivo de su país en el que colabora como analista.

''Lo dejo, me retiro. El momento tenía que llegar. Lo he tenido en mi cabeza durante un tiempo. Sabía lo que quería y, sobre todo, lo que no quería. Al final tomé la decisión y estoy en paz'', expresó.

Precisamente en Holanda, Afellay tuvo su primera y su última aventura como jugador. Fue en el PSV Eindhoven, equipo en el que estuvo dos temporadas y que abandonó el pasado verano como agente libre. Esta campaña no pudo encontrar un destino y por eso decidió abandonarlo.

''Quería continuar un año más, pero no a toda costa'', añadió el ahora exfutbolista, que también pasó por la liga española, inglesa, alemana y griega.

A Barcelona, Afellay aterrizó en 2011 y cosechó un palmarés envidiable, entre los que se encuentran una Champions, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, y una Liga, aunque nunca llegó a encontrar un nivel óptimo, ni con Guardiola, ni con el 'Tata' Martino. Las lesiones le lastraron y la más relevante fue una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Después del Barça, Afellay recaló cedido al Schalke 04 y al Olimpiakos, y acabó firmando gratis por el Stoke City en 2015. El PSV lo rescató en verano de 2019, y recorrió sus últimos metros con un balón en los pies en ese club.

El 26 de enero de 2020 fue su último partido, en el empate del PSV ante el Twente, en el que sumó 75 minutos sobre el terreno de juego, antes de ser expulsado por doble amonestación.

Con la selección, Afellay puede presumir de haber disputado dos Eurocopas y un Mundial en 53 apariciones.