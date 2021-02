El último día del mercado en vivo: Otro movimiento del Barcelona y Real Madrid espera llamadas

Las principales noticias en el último día del mercado de fichajes en Europa:

10:19 am: El Blackburn Rovers pesca en el Manchester City. Consiguen la cesión del defensa, Taylor Harwood-Bellis.

10:00 am: El Brighton de Inglaterra acaba de incorporar a sus filas a Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano llega procedente de Independiente del Valle.

9:08 am: Irfan Can Kahveci, volante turco, aterriza en el Fenerbahçe. Ya fue anunciado oficialmente y llega procedente del Istanbul Basaksehir.

9:00 am: El carrilero francés Kenny Lala dice adiós al Estrasburgo. Su nuevo destino estará en el Olympiakos.

8:45 am: El Lorient de Francia anuncia oficialmente el desembarco de Tiago Ilori. El futbolista del Sporting de Portugal aterriza como cedido.

8:40 am: Salida oficial en el Cádiz, equipo donde juega el Choco Lozano. Se trata de Yann Bodiger.

8:30 am: Diario Marca confirma que en el Real Madrid están esperando llamadas. Puede darse una salida más.

8:25 am: Todibo, jugador del Barcelona que estaba en el Benfica, cedido al Niza con opción de compra. El jugador ya pasó el reconocimiento médico.

8:20 am: A sus 34 años, y sin ofertas que le hayan seducido con vistas a continuar su carrera profesional, el que fuera jugador del FC Barcelona, Ibrahim Afellay ha decidido colgar las botas. El jugador holandés no tenía equipo desde que dijo adiós al PSV a final de pasado curso.

8:15 am: Bayern Munich niega el interés por Sergio Ramos. "Como jugador, me hubiera encantado jugar con Ramos. Pero no hay nada de eso ¿Interés en Upamecano? Es así, tiene demanda en toda Europa. Esta temporada ha demostrado la calidad que tiene. Por supuesto que mantenemos conversaciones. Es un jugador que muchos de los mejores clubes europeos quieren. Pero solo el Bayern es actualmente el club más exitoso del mundo en términos deportivos. En consecuencia, por supuesto, ahora somos especialmente atractivos para tales jugadores y finalmente nos elegirán", reconoció el exjugador y actual miembro de la junta directiva, Oliver Kahn,al ser cuestionado por Sky90.

8:10 am: La directiva del Liverpool parece decidida a reclutar un nuevo zaguero antes del cierre del mercado. Según Sky Sports, el turco Ozan Kabak es uno de los candidatos que baraja la entidad.

8:00 am: El Atalanta ha confirmado la adquisición de Viktor Kovalenko, futbolista que llega desde el Shakhtar Donetsk.