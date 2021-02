¿Por qué el héroe de la Libertadores con el Palmeiras no estará en el Mundial de Clubes?

Breno Lopes, el gran héroe de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores contra Santos, no estará en el Mundial de Clubes 2020.

Te puede interesar: Solo uno de Tigres de la Liga MX forma parte del equipazo: El 11 ideal del Mundial de Clubes 2020



En el tiempo de descuento del partido decisivo, el volante marcó el único tanto en los minutos finales y le daba el título al "verdao".



Con ese tanto se convirtió automáticamente en una leyenda del Palmeiras, pero no estará en el Mundial de Clubes y el conjunto brasileño lo hizo saber en su convocatoria.



Mucha gente se comenzó a preguntar ¿Por qué no va convocado Breno para el Mundialito? En esta edición los favoritos son los cariocas, Bayern Múnich y Tigres de México.

LEER MÁS: El duro pique entre Cristiano Ronaldo y Vidal en la Coppa Italia: "Anda a cagarte hijo de puta"



Breno Lopes se quedó fuera ya que Palmeiras lo fichó procedente del Clube Juventude a mediados de noviembre del año pasado, fecha en que FIFA no habilita las transferencias internacionales.



El jugador no tuvo problemas en jugar el Brasileirao o ser incluido en la propia Libertadores por Palmeiras, pero según las normas estipuladas no estará en el Mundial de Clubes.



Palmeiras jugará su partido debut contra el ganador de la llave de cuartos de final entre Tigres de México y el Ulsan Hyundai, de Corea del Sur.

MÁS: El sorpresivo plan del PSG para juntar y formar un equipazo con Messi, Neymar y Mbappé en 2021

La convocatoria del "Verdao"