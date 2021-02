Neymar aclara su futuro y reflexiona sobre la necesidad que tienen los futbolistas por divertirse en fiestas

Neymar es sinónimo de buen fútbol y alegría. Pero su nombre también generalmente está envuelto en polémica, producto de su perfil alto. El brasileño concedió una entrevista al Daily Mail en la que habla de las controvertidas fiestas de fin de año que habría organizado en Brasil y hace una reflexión sobre esta situación.

''Tenemos que tener tiempo para divertirnos y pensar en otros temas, como cualquier otra persona. Es natural, así es como funciona el mundo'', dijo el delantero al medio británico.

''Todos sabemos cómo equilibrar correctamente nuestro tiempo de trabajo con el tiempo que tenemos para estar con nuestra familia, amigos o simplemente divertirnos. No somos diferentes a nadie cuando se trata de la relación entre trabajar y divertirse'', añadió.

Hace unos días, Neymar utilizó sus redes sociales para negar los informes de la prensa brasileña que aseguraban que estaba a punto de realizar una multitudinaria celebración por su cumpleaños en medio de la pandemia.

Este mismo tema le trajo dolores de cabeza a finales de 2020, cuando fue incluso investigado por el gobierno brasileño ante las versiones de una mega fiesta. ''Por supuesto que, debido a nuestra posición pública, tenemos que preservarnos un poco más. No podemos realizar ciertas actividades que puedan dañar nuestro cuerpo, pero en realidad tenemos el deber de buscar distracciones fuera del campo para mantener nuestra mente liviana y enfocada en nuestra profesión'', señaló.

''Si nosotros, los futbolistas, solo pensamos en nuestra profesión, no lo lograríamos'', aclaró Neymar, que este 5 de febrero cumple sus 29 años.

Se queda en París

El líder del PSG también habló de fútbol y descartó un posible traspaso a la Premier League: ''Hay mucho trabajo físico involucrado en el juego''. Más allá de que reconoció que Londres es una de las ''ciudades que más amo'', Ney aseguró que está a gusto en París.

Ney encamina una renovación por cuatro temporadas con el campeón francés y planteó su objetivo en el club: ''Sé lo que es ganar una Champions y estoy seguro de que llegaré, una vez más, a la final con el PSG. No me motivan las derrotas, me motivan las victorias que una vez conquisté en mi vida y en mi carrera. Quiero ganar la Champions League con el PSG y la Copa del Mundo con la selección de Brasil''.

Por último se refirió a la pandemia del coronavirus: ''Eso cambió nuestras esperanzas y expectativas en el día a día. La pandemia nos obligó a pensar de manera diferente, así que creo que realmente me gustaría poder abrazar a todos como solíamos hacerlo antes de que todo esto sucediera''.