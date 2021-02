El Mourinho más ácido tras ser preguntado por Bale: feo desplante a una reportera y su enojo en rueda de prensa

El Chelsea derrotó por la mínima al Tottenham en el derbi londinense con un Gareth Bale que no ha podido convencer a Mourinho y que nuevamente se quedó sin minutos.

Una vez finalizado el partido, el técnico portugués se quedó en zona mixta para hablar de la dolorosa derrota que sufrió en casa, pero tuvo un feo desplante con una reportera que le preguntó por la ausencia del galés.

''¿Puedo hacerte solo una pequeña consulta más? Obviamente, estaban perdiendo 1-0, y mucha gente preguntaba por qué no pusiste a Gareth Bale. ¿Puedo preguntarte por qué?'', le consultó la periodista Alison Bender de TalkSPORT.

Pero Mourinho, fiel a su estilo, respondió con un tajante: ''Buena pregunta, pero no creo que te merezcas una respuesta'', y se marchó del lugar.

Un silencio incómodo

Posteriormente, el luso se dirigió a la respectiva rueda de prensa y profundizó sobre los problemas en ataque que sufre el Tottenham, que ha marcado solamente un tanto en sus últimas tres presentaciones.

''Bueno, (Sergio) Reguilón significa algo para nuestro fútbol de ataque. Harry Kane significa algo. Gio Lo Celso vuelve a significar algo para nuestra ofensiva. Un buen Dele Alli, que aún no tenemos pero esperamos poder tener en el futuro, significa algo. Y esto también quiere decir que no tenemos muchas opciones para rotar jugadores y terminamos jugando con gente con algunos signos de fatiga por la acumulación de partidos porque no tenemos tantos jugadores para descansar'', explicó Mou.

Al ser consultado sobre por qué no mencionó a Bale entre sus opciones de ataque, el DT hizo un silencio incómodo y después contestó: ''Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Gareth está haciendo su mejor esfuerzo. Todos están haciendo lo mejor que pueden''.

Bale, que pertenece al Real Madrid, podría volver en junio al equipo español en caso de que no pueda consolidarse con los Spurs. El galés sigue dejando dudas en Mourinho y esta campaña solo ha disputado 230 minutos en liga.