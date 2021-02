Guardiola le responde a Klopp y calientan el Liverpool-City: ''Hay algunos que dicen este tipo de cosas a próposito''

Liverpool y Manchester City se miden este domingo en Anfield y el entrenador Jurgen Klopp brindó unas declaraciones que no sentaron nada bien a su colega, el catalán Pep Guardiola.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga inglesa

''No hemos tenido respiro esta temporada, en cambio el City tuvo dos semanas de descanso por temas de Covid-19'', declaró este viernes el DT de los Reds en la rueda prensa previa.

Lo que no esperó Klopp es que Pep saliera a reponderle, lo que ha calentado uno de los mejores partidos del fin de semana. ''Klopp se ha equivocado. Quizás fueron dos meses, o tres meses que tuvimos libres, o cuatro… Seguro que esta es la razón por la que estamos en el top-4'', ironizó.

Y añadió: ''Jurgen quizás tiene que revisar el calendario. El domingo cuando lo vea en el campo le voy a preguntar por cuántos días libres tuvimos''.

''No estoy irritado con Klopp, pero no me lo esperaba de él. Sabe que no es verdad, ningún equipo de la Premier tuvo descanso dos semanas. Hay algunos entrenadores que dicen este tipo de cosas a propósito. Si él lo ha dicho así, pues nada, bienvenido'', insitió Guardiola.

Guardiola y el técnico que más admira en el mundo

Por otro lado, Pep aseguró que aún considera al Liverpool candidato a ganar esta Premier, y que su intención es ''ir el domingo a Anfield a ganar, como hemos hecho siempre''.

''El Liverpool siempre es muy difícil. Equipo top, entrenador top. Anfield siempre ha sido y sigue siendo una plaza durísima'', señaló el entrenador del City.

Por último, Guardiola reconoció que su equipo no ha tenido mucha suerte esta temporada. ''Quiero que mi equipo vaya a Anfield a ganar sí o sí. Sin importar el resto. No hemos sacado grandes resultados últimamente, pero no tenemos ningún reproche sobre esto''.