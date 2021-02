El calendario completo del torneo Clausura 2021 de Honduras

La Liga Nacional ya ha elaborado el calendario que utilizará para el torneo Clausura 2021 que dará inicio el próximo 16 de febrero, aunque con fechas y horarios pendientes, las cuales deben están confirmadas antes del 8 del mismo mes.

Este será el mismo que se utilizó el campeonato anterior donde se creó un grupo por zona; el grupo A lo compone Marathón, Real España, Platense, Vida y Honduras Progreso, mientras en el B estarán Olimpia, Motagua, Real Sociedad, UPNFM y Real de Minas.



En total serán 14 jornadas donde cada club jugará siete partidos de local y siete de visita. Las primeras 10 fechas se jugarán entre clubes del mismo grupo y las últimas cuatro será de manera intercalada entre ambos grupos.

Los líderes se disputarán las vueltas y el boleto a una finalísima. El segundo y tercero de cada grupo se enfrentarán en repechaje por el pase a semifinales.

Vueltas regulares:

Jornada 1

Honduras Progreso vs Marathón (Confirmado 16 de febrero a las 7 de la noche)

Vida vs Platense

UPN vs Motagua

Real Sociedad vs Real de Minas

Real España vs Olimpia (Confirmado 17 de febrero a las 7 de la noche)



Jornada 2

Platense vs Real España

Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Marathón VS Motagua

Jornada 3

Vida vs Marathón

Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad

Olimpia vs UPN

Real de Minas vs Platense

Jornada 4

Platense vs Honduras Progreso

Marathón vs Real España

UPN vs Real de Minas

Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad

Jornada 5

Real España vs Vida

Platense vs Marathón

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs UPN

Jornada 6

Marathón VS Honduras Progreso

Platense vs Vida

Motagua vs UPN

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real España

Jornada 7

Platense vs Real España

Vida vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Marathón vs Motagua

Jornada 8

Marathón vs Vida

Honduras Progreso vs Real España

Real Sociedad vs Motagua

UPN vs Olimpia

Platense vs Real de Minas

Jornada 9

Honduras Progreso vs Platense

Real España vs Marathón

Real de Minas vs UPN

Olimpia vs Motagua

Real Sociedad vs Vida

Jornada 10

Vida vs Real España

Marathón vs Platense

Olimpia vs Real Sociedad

Motagua vs Real de Minas

UPN vs Honduras Progreso

Jornada 11

Marathón vs UPN

Motagua vs Honduras Progreso

Vida vs Olimpia

Platense vs Real Sociedad

Real de Minas vs Real España



Jornada 12

Real Sociedad vs Marathón

Honduras Progreso vs Olimpia

Real de Minas vs Vida

UPN vs Platense

Motagua Real España



Jornada 13

Marathón vs Real de Minas

Real Sociedad vs Honduras Progreso

Vida vs Motagua

Olimpia vs Platense

Real España vs UPN

Jornada 14

Olimpia vs Marathón

Honduras Progreso vs Real de Minas

UPN vs Vida

Platense vs Motagua

Real España vs Real Sociedad

Liguilla (Ida y vuelta)

Repechaje

Segundo A vs Tercero B

Segundo B vs Tercero A



Final de Grupos



Primero A vs Primero B (Llave C)



Semifinales



Primero A vs Segundo B o Tercero A (Llave A)

Primero B vs Segundo A o Tercero B (Llave B)



Final (Si el ganador de la llave C gana la final es campeón, si no, disputará finalísima)



Ganado Llave A vs Ganador Llave B



Finalísima



Ganador Llave C vs Ganador Final