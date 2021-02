Desgarrador mensaje de Jaime Ayoví tras la muerte del 'Morro' García: ''No sabía que eran señales''

El delantero ecuatoriano Jaime Ayoví lamentó profundamente la partida de su excompañero en Godoy Cruz, Santiago 'Morro' García, quien se quitó la vida este sábado en su departamento ubicado en Mendoza, Argentina,, a sus 30 años.

''Aún espero que sea mentira, amigo'', escribió el actual jugador de Olmedo de Riobamba tras enterarse del fallecimiento de García, con quien compartió en el club argentino entre 2016 y 2020.

Pero eso no es todo, el ariete reveló una conversación reciente que tuvo con el 'Morro', en la que le preguntó a qué se debía su ausencia en el equipo. ''Estoy loco, hermano. No puedo todo, me dejaste solo'', le respondió el charrúa.

''No sabía que eran señales'', lamentó Ayoví en su cuenta de Instagram. García se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico luego de haber padecido un grave cuadro de depresión.

Mensaje del Godoy Cruz

''Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota'', escribió el Godoy Cruz en su cuenta oficial de Twitter. "Muchas gracias por tanto Morro'', añadió.

García, que jugaba en la escuadra argentina y que anunció días atrás que no contaría con él en la próxima temporada, se encontraba en tratamiento psiquiátrico, según medios locales.

''Lamentamos con profunda tristeza y conmoción el fallecimiento del jugador uruguayo Santiago Damián García. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Q.E.P.D'', expresó, por su parte, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmando la noticia difundida en Buenos Aires.