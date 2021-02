La fiscal que lleva el caso del 'Morro' García brinda más detalles: el arma de fuego y cómo estaba el cuerpo

El fallecimiento de Santiago 'Morro' García conmocionó al fútbol argentino por su trayectoria en Godoy Cruz. Tras confirmarse la terrible noticia, varios jugadores expresaron su dolor como fue el caso del delantero de Boca Juniors, Ramón 'Wanchope' Ábila.

El cuerpo del 'Morro' fue encontrado en su departamente ubicado en la calle Yrigoyen, en Mendoza. El ahora difunto jugador tenía una pistola a su lado y un disparo en la cabeza.

Claudia Ríos, la fiscal que lleva el caso del uruguayo, brindó más detalles de su muerte. ''Efectivamente es Santiago García. Estaba sobre la cama con un disparo de arma de fuego en parietal derecho y junto a él un arma calibre 22'', comenzó aclarando la funcionaria a los medios de comunicación.

Respecto a la confirmación de que el delantero se quitó la vida, optó por la cautela y aguardará por las pruebas: ''Es lo único que puedo decir hasta que estén los resultados de científica conforme a las medidas que se están llevando a cabo en el departamento''.

''El personal de científica es quien nos va a dar con exactitud el horario del fallecimiento y cuál fue la causa. Sin perjuicio de lo que uno puede ver e informar científica, pero tenemos que estar (a la espera) justamente de los resultados de las personas idóneas en la materia'', explicó Ríos, fiscal de homicidios.

Una carrera polémica

De origen humilde, el 'Morro' atravesó varios momentos duros en su carrera y altibajos emocionales, según contó el propio jugador en varias entrevistas a lo largo de los años.

Un doping positivo qu le fue detectado en Uruguay, pero cuando ya formaba parte de Paranaense en Brasil, también golpeó el ánimo del charrúa.

"Lo peor", fue en Brasil. "Un día estaba acostado, me llaman y me dicen que había tenido un doping. No entendía nada. No quería jugar más al fútbol, no quería entrenar, nada. Quería volver a mi casa. Hubo algo raro", aseguró en entrevista con La Nación en 2018.

Otro momento difícil de García se dio en un clásico uruguayo de verano en 2014 que terminó con una batalla campal. El 'Morro' junto a varios compañeros terminaron detenidos.