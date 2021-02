Iturralde González le responde tajante a Piqué por las supuestas ayudas arbitrales al Real Madrid

Las palabras de Gerard Piqué durante la entrevista que concedió al Post United en las que aseguró que ''el 85% de los árbitros son del Madrid'' y que los blancos reciben ayudas arbitrales generaron un gran revuelo e incluso desde la Federación Española se está estudiando la posibilidad de denunciar al central del Barcelona por sus declaraciones.

En medio de la polémica, el exárbitro Eduardo Iturralde González quiso dar su opinión al respecto y lanzó una contundente respuesta al defensor por dudar del profesionalismo de los colegiados.

''Yo le diría a Piqué que no se contradiga, o crees en los árbitros o no crees. Yo no dudo de su profesionalidad, pero siguiendo su argumento... ¿cuándo jugaba en el Real Zaragoza, se dejaba ganar por el Barça?'', dijo Iturralde en la SER, haciendo referencia a la etapa de Piqué como cedido en Zaragoza en la que ganó un partido al Barça.

Veremos si Piqué responde a las palabras de Iturralde y si vuelve a avivar la polémica sobre los árbitros, pero por el momento el central azulgrana no ha querido replicar en las redes.

Recuperándose

Por otro lado, el zaguero ultima su recuperación tras la lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego en los últimos meses.

Según la prensa española, Gerard podría estar listo para el partido de vuelta contra el PSG por la Champions, en marzo. El equipo azulgrana cerrará la eliminatoria en el Parque de los Príncipes.