Koeman 'ignora' el sextete del Bayern Múnich y advierte a Piqué por sus polémicas declaraciones

Ronald Koeman habló en rueda de prensa del partido de este sábado contra el Alavés y considera que el Barcelona ha bajado su rendimiento en la zona defensiva por culpa de las lesiones. El técnico no quiso hablar del PSG ni de la ausencia del brasileño Neymar y advirtió a Piqué para que tenga más cuidado al momento de hablar de los árbitros.

Alavés

''El partido de mañana es más importante que el del PSG. Vamos partido a partido y es importante ganar para el del martes''.

Neymar

''No es jugador del Alavés. Es para el lunes, no para hoy''.

Fichajes

''No hablo después de lo pasado. Yo estuve hablando un momento con ellos, les dije que necesitábamos un fichaje, pero respeto cualquier decisión, por parte del club, por el tema económico. Seguimos con lo que tenemos. Pero, con las bajas y la mala suerte de las lesiones, nos falta gente atrás, nos falta contundencia, no hemos repetido defensa. Por tema de lesiones hemos bajado el rendimiento en defensa''.

Sanción y declaraciones de Piqué

''Es mi problema si por culpa de estas declaraciones sancionan, pero él tiene suficiente experiencia para decir lo que quiera. Pero hay que cuidarse porque, con poco, te pueden hacer un problema. Hay que hacer crítica, pero con respeto para que no te puedan hacer nada''.

Penal sobre Jordi Alba ante Sevilla

''Es penalti. Es dentro. No entiendo por qué el VAR no entra. El árbitro dice que es falta. Todos me han dicho que es penalti. Se pueden equivocar, pero hay que poner la cara por delante''.

Sextete del Bayern Múnich

''Me quedo con el Barça de Guardiola porque hizo el mejor juego que he visto en los últimos 25 años''.

Estado físico de los jugadores

''El equipo está bien y se vio en la segunda parte del Sevilla, pero hay jugadores con muchos minutos y partidos por no tener todo el mundo disponible''.

Próximo mes

''Normalmente febrero y marzo es donde se ve mucho las opciones de poder llegar a algo. Vamos a ver dónde estamos y a qué podemos aspirar. Hay que ganar los partidos y, sobre todo, tener más jugadores disponibles''.

Pedri

''Hay que dar oportunidades a los jóvenes. El caso de Pedri es increíble. Otros que necesitan más tiempo''.