¿Dirigir a Francia? ¿Tema Mourinho-Bale?, así responde Zidane ante las preguntas

A Zinedine Zidane le seduce la idea de dirigir a la Selección absoluta de Francia, pues lo ponen como el recambio natural de Didier Deschamps, sin embargo, el técnico del Real Madrid no se vuelve loco por ello.

En la última rueda de prensa y previo al partido ante el Valencia, el técnico galo ha hablado sobre porque se lo han preguntado. "De momento estoy aquí. Estoy disfrutando de lo que estoy haciendo aquí en el Real Madrid. En un futuro se verá. Mi mente es el día a día", declaró.

REPASÁ LA CONFERENCIA DE ZIDANE



Evolución de Hazard: "Eden está mucho mejor. Cuando estás en el campo, estás mejor. Lo veo muy animado. Quiere volver cuanto antes. Ojalá que la semana que viene pueda hacer algo con el resto".



¿Cómo afectan las críticas?: "Nosotros no podemos cambiar que se hable fuera. Conocemos las condiciones. La presión es parte de nuestro trabajo. Nosotros, a lo nuestro. Mañana tenemos un partido. Los jugadores están muy comprometidos. Nos queda mucho de aquí a final de temporada y podemos conseguir cosas grandes".





¿Ve a algún canterano que tenga posibilidades?: "Claro que sí. Lo bueno que tiene el Real Madrid es una cantera que es muy buena. Hay muchos jugadores que antes de empezar con el primer equipo tienen que marcharse. Pero claro que es un reto para ellos y pensar que pueden estar en el primer equipo. Tienen calidad para estar".



¿Zidane puede elegir?: "No. Son las oportunidades. Son casi 20 años que estoy aquí. El club me ha dado la oportunidad de entrenar aquí y estoy feliz. Me apasiona estar en el fútbol. Lo que pase en el futuro, no se sabe".



Las continuas lesiones: "No es mala suerte. Estamos preocupados. Lo hemos hablado muchas veces. No nos gusta nada no tener a lo jugadores. Vamos a intentar recuperarlos. Recuperamos a Lucas y a Carvajal y poco a poco espero que podamos recuperar a los demás, que nos hacen falta. Yo siempre quiero a mis jugadores conmigo".



Caso Mourinho-Bale: "Como entrenador, le deseo lo mejor a Bale. Luego lo que pasa con Mourinho, no lo sé. Espero que esté bien, como siempre con nuestros jugadores"



¿Aguantará la presión el Atlético en la punta?: "Faltan 48 puntos. Nosotros vamos a pelear y vamos a intentar ganar los partidos. Podemos controlar lo que hacemos dentro del campo hasta final de temporada".



¿Su futuro depende del de Ramos?: "Yo soy el entrenador del Real Madrid hoy en día. Lo que voy a hacer es aprovechar cada momento que tengo. El futuro no se habla nunca. Es el presente".





¿Cuál es la meta contra el Valencia?: "Queremos seguir con lo que estamos haciendo. Tenemos una buena energía. Mañana es un buen partido para reivindicarnos y seguir creciendo como equipo. Los jugadores están muy comprometidos. Hay que seguir trabajando fuerte".



El Real Madrid ya se ha ejercitado por última vez antes del partido. Ha sido esta misma mañana con la buena noticia de confirmar la recuperación de Dani Carvajal y Lucas Vázquez. Ambos han completado su tercera sesión de la semana a la par del grupo.



Sin embargo, Zidane sigue contando con siete bajas. Hazard, Militao, Marcelo, Ramos, Odriozola, Rodrygo y Valverde se ejercitaron aparte. Está siendo una temporada negra en lo que a lesiones se refiere.