Barcelona: Pjanic le pide explicaciones a Koeman del por qué no juega

Miralem Pjanic, quien fue uno de los grandes fichajes el año pasado del Barcelona, no está contento con su actualidad en el equipo azulgrana. El mediocampista bosnio no se explica por qué no juega.

De hecho, en una entrevista que otorgó a Téléfoot de cierta forma le pide explicaciones a Ronald Koeman porque no juega.

"Las razones exactas por las que no tengo el tiempo de juego esperado, no las tengo. Sigo trabajando y hay que respetar las decisiones que se tomarán, aunque no esté de acuerdo. Quiero dejar mi huella en este club", señala.

"Es el gran partido de los octavos de final y no será sencillo para los dos equipos. Para nosotros, los aficionados y el club es muy importante vencer al PSG. Lo que desea realmente el PSG es levantar la Champions, ya que para ellos ganar la Ligue 1 es casi una obligación. Viví lo mismo en la Juventus, cuando ganar un campeonato parecía fácil, pero no es así. Ganar es algo extraordinario", seguía diciendo el bosnio.





Pjanic, quien llegó procedente de la Juventus a cambio de Arthur, habló sobre Lionel Messi, y aseguró que el argentino sí quiso irse del Barcelona.

"Tendría sus razones" para hacerlo. "Ahora mismo está centrado en lograr los objetivos de esta temporada, y que "no es fácil pasar página después de todo lo que vivió, pero creo que lo ha hecho. Se le ve motivado y muy fuerte. Nosotros tenemos que aprovecharlo y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones", concluyó.