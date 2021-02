Keylor Navas recibe una pésima noticia: el arquerazo que quiere llevar Pochettino al PSG

El entrenador Mauricio Pochettino quiere contar con otro guardameta de grandes condiciones para que pueda competirle a Keylor Navas en el PSG.

Según publica este lunes Football Insider, el argentino quiere llevar a Hugo Lloris a su equipo y la entidad parisina ya estaría estudiando la posibilidad de ficharlo de cara al próximo curso.

Ambos mantienen una buena relación desde que coincidieron en el Tottenham. La citada fuente desvela que Pochettino y Lloris hasta almorzaban juntos casi todos los días y eran muy cercanos fuera de la institución.

El arquero francés de 35 años acaba su vínculo con los Spurs en 2022 y en el último tiempo ha recibido algunas críticas que habrían cambiado sus intenciones de seguir en el club.

''No he sentido que Lloris haya estado tan seguro durante unos cuatro o cinco meses, si soy sincero. Creo que está a la defensiva, su intención no es tomar cruces, para mí parece que está dudando un poco de sí mismo'', expresó, por su parte, Glenn Hoddle, leyenda del Tottenham, en declaraciones al Evening Standard.

''Realmente creo que los Spurs a largo plazo necesitan reemplazarlo en algún momento, y antes de lo que la mayoría de la gente imagina'', añadió.

En caso de confirmarse su llegada a París, esto afectaría a Keylor Navas, quien desde el 2019 defiende la portería del PSG tras su salida del Real Madrid. Cabe mencionar que el tico tiene contrato hasta junio del 2023.