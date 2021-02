Convencidos en ficharlo: Real Madrid volverá a la carga por el crack Kylian Mbappé

"La exhibición de ayer de Mbappé en el Camp Nou ha provocado que el madridismo presione a Florentino Pérez para que fiche al jugador francés lo antes posible", escriben los medios españoles, y pues sí. Real Madrid reactivará sus máquinas para abordar el fichaje del crack galo.

Desde hace un tiempo Kylian Mabppé viene siendo el principal objetivo del equipo madridista y ahora, después de la descomunal actuación en el Camp Nou frente al Barcelona y en Champions League, saben que es el indicado.



En cuanto a esta operación, hay varias situaciones. Un es que el Real Madrid sabe que fichar a Kylian Mbappé es una operación estratégica para el futuro del la institución, y por otro lado está la crisis económica que viven los clubes debido al coronavirus.

Florentino Pérez tiene muy claro que no va a cometer locuras ni por Mbappé ni por nadie ya que no quiere hipotecar al club que, por otro lado, ya ha pedido créditos para pagar la renovación del Santiago Bernabéu.



Otra cosa que el jerarca del Real Madrid sabe es que ellos no van a comenzar una guerra con el PSG, cuyo club mantiene una buena relación con la entidad madridista. El Real Madrid es consciente que a Mbappé le atrae mucho jugar en el Bernabéu y, además, hacerlo a las órdenes de Zidane, pero sabe que es una operación muy complicada, especialmente por las cifras que va a suponer ir a por Mbappé.

El Real Madrid esperaba que el PSG pidiese 150 millones por él este próximo verano, pero con su actuación en el Camp Nou, esa cantidad va a subir seguro. E