Cassano critica fuertemente a Cristiano Ronaldo: "Es egoísta, no le importa si otros marcan"

La Juventus no pudo en Portugal ante el Porto en la ida de los octavos de final de la Champions League y de no ser por el gol de Chiesa que significó el 2-1, esta eliminatoria estaría más que complicada para el club italiano.

Las críticas ha llegado lógicamente y uno que no dudó en tirar duro fue el exfutbolista Antonio Cassano, quien se llevó de encuentro a Cristiano Ronaldo.

Y es que el portugués no apareció ayer ante el Porto y es señalado por el polémico Cassano, quien habló en el canal de Twitch de Christian Vieri.

"Siempre lo dije: Cristiano Ronaldo es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles, pero puede que tenga problemas con la idea de juego de Andrea Pirlo", explica.

No se mordió la lengua y siguió con su ataque para Cristiano Ronaldo: "Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente".



Cristiano Ronaldo no fue ni la sombra de lo que venía siendo con la Juventus en los últimos partidos.

Cassano cree que Cristiano Ronaldo ya está muy viejo para estar en equipo como la Juventus, que lo quiere ganar todo.

"Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas se están cambiando y presentando un nuevo proyecto de juego. Y aquí está metido en líos y seamos honestos, pasan los años para todos y para él...", explica Cassano, obviando los buenos números del portugués también en su etapa de juventino.

PIRLO NO SE SALVA

La Juventus está complicado en la Champions League y en la Serie A se ha visto superado por los equipos de Milán. Cassano tampoco ha perdonando a Andrea Pirlo, entrenador del conjunto de Turín.

"La paradoja es que la Juventus trajo a un jugador que había ganado cinco Champions League, pero que sin embargo atraviesa muchas dificultades. Desde Sarri, la Juventus está tratando de mostrar otro tipo de juego. Tienen coraje, eso es cierto pero ... en Italia , ¿alguien tiene paciencia para esperar a un entrenador? Quiero darle confianza a Andrea, pero si termina cuarto y no gana nada será una temporada deplorable. Para la Juventus siempre fue importante ganar, no importa cómo ", concluyó.