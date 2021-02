¿Messi o Mbappé? La pregunta que enojó al técnico Mauricio Pochettino y su cruda reacción

Luego de la brutal exhibición de Kylian Mbappé ante el Barcelona y de los rumores que saltaron durante la semana, de una posible llegada de Messi al PSG, el técnico Mauricio Pochettino recibió una pregunta en rueda de prensa que no le gustó para nada.

Pochettino da pistas sobre el futuro de Mbappé

Al argentino le consultaron quién era el mejor entre ambos futbolistas y, con cierto tono de fastidio, pero con elegancia respondió de forma cruda.

''Es una pregunta con trampa, no me gusta y no la voy a contestar de la manera que quisieras. Son dos grandísimos futbolistas, cada uno con sus características. Los grandes jugadores siempre pueden jugar juntos, estos dos nombres están en la lista de los mejores del mundo'. Otros entrenadores nombran jugadores, yo no, tengo mucho respeto por ellos'', contestó el DT.

Por otra lado, Pochettino aseguró que la serie contra los azulgranas no está definida ni mucho menos. ''PSG es un club que tiene que ganar y tenemos esa responsabilidad. No puede haber ningún tipo de relajación ni excusa tras un buen resultado para no intentar rendir de la misma forma que con Barcelona. Si pensamos de estar más tranquilos cometeríamos un gran error''.

Mbappé le adelantó a Pochettino que ganarían al Barcelona

Por último, el argentino hizo una reflexión. ''Al fútbol hay que respetarlo e intentar dar siempre lo mejor. Cada día hay que trabajar con la mayor ilusión para, cuando llegue el momento, competir de la mejor manera''.

El técnico del conjunto parisino no quiso elegir entre Messi y Mbappé, pero sabe que podría estar cerca de contar con su compatriota de cara a la próxima temporada.