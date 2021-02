Ex jugador del Barcelona: “Espero y deseo que el Real Madrid gane la Liga”

Es un jugador que se formó en el Barcelona, pero desea que el Real Madrid gane La Liga de España. Se trata del portero Dani Cárdenas, quien, de forma indirecta, ayudó a los merengues a acercarse al Atlético, pues realizó muchas paradas que ayudaron al Levante a ganarle a los colchoneros 0-2.



El caso es que era la segunda titularidad de este guardameta esta temporada en Liga y con él los de Paco López consiguieron también su segunda portería a cero de la campaña en este torneo. La anterior fue de Aitor ante el Getafe (3-0). El jugador ha tenido también actuaciones decisivas en Copa del Rey.

"Espero y deseo que el Real Madrid la gane"

Dani Cárdenas, de 23 años, pasó tras el partido por lo micrófonos de la Cadena Cope, donde confesó que a pesar de ser de Terrassa es madridista.

Cuestionado sobre quién quiere que gane la Liga, dijo que “es una pregunta comprometida, pero espero y deseo, por mi infancia, que el Real Madrid, me voy a mojar un poco. La familia tira para blanco, son catalanes pero blancos”, dijo de forma tímida.



Lo curioso de esto es que el joven portero tuvo un pasado por las canteras de Barcelona y Espanyol. “De pequeño estuve en el Barça y luego cuando dí el salto de cadete a juvenil pudo elegir entre el Barça y el Espanyol y me decanté por el Espanyol. Luego acabé en el Levante”, explicó.



Y sobre el triunfo ante el Atlético, comentó que “el otro día cuando empatamos sí que dijimos que habíamos rascado un punto ante el líder pero hoy ha sido la bomba. Ha habido un poco de suerte y el trabajo de todo el equipo. No ha sido un acoso”.