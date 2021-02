Dolorosa noticia para Carlos Tévez: falleció su padre y así hablaba de él a principios de 2021

Durísima noticia para Carlos Tévez. El padre adoptivo del delantero falleció este domingo y el jugador abandonó la concentración de Boca Juniors y tuvo que volver a Buenos Aires.

El 'Apache' viajó con el equipo para enfrentar esta noche a Newells por la segunda jornada del fútbol argentino, pero tras confirmarse la muerte de Don Segundo, se regresó para poder estar con su familia.

El papá adoptivo de Carlitos había sido intervenido quirúrgicamente del cuello a mediados de febrero de 2020 y habría contraído coronavirus en un examen médico más adelante.

Presentaba un cuadro de neumonía, diabetes y Covid-19; estuvo en terapia intensiva durante 45 días hasta que fue dado de alta el 4 de septiembre de 2020, pero luego volvió a ser internado y llegó a estar conectado a un respirador artificial.

En una entrevista que le concedió a TyC Sports en fenero, Tévez contó cómo era su relación con Don Segundo: ''Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Vio a un chico que estaba indefenso, que no tenía un guía y se hizo cargo de algo que no tenía por qué. En toda mi vida nunca hizo diferencia con el 'Chueco', que era su propio hijo. Siempre era una remera para mí y una para él''.

''Siempre me fue con la verdad. Me agarró un día y me contó lo de mi papá verdadero. Me dijo que no era mi papá, a mi papá lo habían matado antes que yo naciera. Ese es Segundo, el que se puso la familia en el hombro y la sacó adelante'', añadía el ariete.

Asimismo contaba que ''él me motivaba para que yo jugara a la pelota. Siempre daba el ejemplo para que no terminara drogada o me dijeran que era un pobre''.

El comunicado de Boca Juniors

La institución Xeneize colgó un mensaje en redes sociales lamentando el fallecimiento del padre de Tévez.

''Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tévez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!", expresaron.