¡Candidatos al oro! Los refuerzos estrellas que México usaría si clasifican a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Tras llegar como campeón y decepcionar al ser eliminado en la fase de grupos en Rio 2016, la Selección de México se ha armado para conseguir medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero primero deberá conseguir el boleto el próximo marzo y de clasificarse podría contar con varios 'cracks' de la Concacaf.

Según ESPN, el Comité Olímpico Mexicano ha pedido la lista preeliminar de cara a Tokio y entre los 62 futbolistas elegidos, destacan estrellas como: Carlos Vela; capitán del LAFC, Raúl Jiménez; figura del Wolverhampton e Hirving Lozano; atacante del Napoli.

En el mismo reporte se señala que Jaime Lozano, entrenador de la Sub-23 azteca, negociará con el Real Betis y con el Ajax para convocar a Diego Lainez y Edson Álvarez para que participen en el torneo Preolímpico del 18 a 30 de marzo en Jalisco, Guadalajara.

Lainez (20) y Álvarez (23) podrían ser rivales de Honduras en el preolímpico.

Vela, Jiménez y Lozano participarían como refuerzos, a los que jugadores como Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Guillermo Ochoa, Luis Romo, Alfredo Talavera, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez, Carlos Salcedo, Henry Martín, Luis ‘Chapo’ Montes, Edson Álvarez, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Héctor Moreno se enlistan como opciones secundarias para la Selección Olímpica de poder conseguir la clasificación.

"Feliz con lo de Vela, es de lo mejor que ha dado el futbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse a una Selección, que emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida, en su momento, cuando pudo estar, no estuvo, y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo”, dijo Jaime Lozano en 2020.



México está en el Grupo A del Preolímpico con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana.