Koeman cambia su discurso en el Barcelona: "Mientras hay esperanzas hay que ir por todo"

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, animó este martes a no tirar la toalla y a crear "un ambiente de que vamos a por todo", pese a los últimos tropiezos en Champions y en LaLiga.

"El resultado del París y del Sevilla nos han hecho daño, pero somos el Barça y tenemos que estar orgullosos de jugar aquí", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al partido atrasado de Liga contra el Elche del miércoles.

"Es un momento donde los capitanes y la gente experimentada tiene que crear el ambiente de que vamos a por todo", añadió el técnico azulgrana.

El Barça se enfrenta al Elche tras empatar el domingo con el Cádiz en LaLiga (1-1) y caer 4-1 contra el PSG en la Champions la semana pasada, lastrando las posibilidades del equipo en una y otra competición.

Ver: ¿Barcelona va por Haaland y Mbappé?

A ello se añade que el fin de semana se enfrentará al Sevilla en LaLiga, antes de medirse de nuevo a los andaluces la semana que viene en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, después de perder 2-0 en la ida.

"Estamos en un momento donde nos jugamos mucho. Hay que buscar la energía que teníamos en los últimos partidos", aseguró Koeman, que ve al equipo con posibilidades en la Liga.

"Creo todavía que podemos luchar por el campeonato. Se está demostrando que cada equipo puede fallar y que está costando ganar los partidos", afirmó el técnico azulgrana, que volvió a poner el acento sobre la necesidad de más eficacia de cara al gol.

"El problema no es que no creamos ocasiones, eso sería lo peor que nos podría pasar. Pero claro que hay que pedir más efectividad de los jugadores de arriba", consideró Koeman, para quien "el porcentaje de goles es bajo para un equipo como el Barcelona".

El técnico azulgrana aseguró que "está bien" y considera que "mientras hay esperanzas hay que ir a por todo", al tiempo que rechazó hablar sobre eventuales fichajes después que algunos candidatos a la presidencia del Barça lanzaran ideas.



Koeman hizo un llamado a los capitanes del Barcelona para que lideren al equipo en una etapa crucial.

"Salen muchas cosas en prensa. Hay que esperar al nuevo presidente y este deberá marcar el futuro del equipo y del entrenador", consideró Koeman.

OTRAS FRASES DE KOEMAN

Lenglet y las críticas

"He hablado con él esta mañana. Es serio, un muy buen profesional, que se toma esto muy a lo personal. Es una jugada en la que él lo puede hacer mejor y es cierto que ha estado en algunos momentos en los que hemos cometido errores, pero también los hemos cometido en ataque y con otros jugadores. Con 2-0, una jugada en el último minuto no es tan decisiva. Tampoco puede asumir que todo el problema sea suyo. Tiene que mejorar cosas, como cualquier jugador".

Además: La tabla de posiciones de la Liga de España

En qué competición se centra

"Todavía podemos ganar el campeonato. Todos los equipos están fallando. Sabemos que tenemos que remontar un partido. No soy partidario de pensar que la Copa sea más importante. Creo que podemos hacer cosas en las dos competiciones. Son tres partidos ahora vitales. Complicado, porque tenemos que remontar sin público. Con público es más fácil de remontar, es diferente".

Freixa habla de un inversor para fichar

"No sé si esto es verdad porque hasta que no hable con el nuevo presidente, no puedo decir nada. No sé. Hay que esperar a que se sepa quién es el nuevo presidente. Él será el que tenga que marcar el futuro del entrenador, del equipo... ver las posibilidades que hay. Me espero al día 8".

Mbappé y Haaland

"No es momento de hablar de otros jugadores. Estamos jugando partidos importantes. Esto puede ser parte del futuro del club, del futuro presidente. Tenemos que centrarnos en los partidos que quedan, concentrarnos en esto que es lo importante".