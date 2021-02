James Rodríguez se ríe y suelta una durísima frase sobre el Real Madrid: ''Nadie me quiere ahí''

James Rodríguez se unió a la gran lista de futbolistas que disfrutan de su tiempo libre en la plataforma de Twitch para interactuar con sus seguidores a través de videojuegos.

James Rodríguez no pudo conducir estas máquinas en España

En su segunda aparición, el colombiano dejó un gran titular sobre lo que ocurre entre él y el Real Madrid. Según cuenta el mediocampista, en el conjunto merengue ya no tiene las puertas abiertas.

Todo comenzó cuando un usuario le pidió que regresara al equipo blanco: ''En el Real Madrid, tienes que venir de nuevo''. Tras las risas que provocó este comentario, vino la contundente respuesta del jugador.

''Ya no me quiere nadie ahí'', respondió James, aclarando que no ha vuelto a tener comunicación con ningún elemento del club.

La contundente frase podría haber ido dirigida especiamente a Zinedine Zidane, quien tiene todos los señalamientos de ser el responsable de su salida en el pasado mercado de verano.

James Rodríguez intentó jugar en el Atlético de Madrid

Cabe recordar que bajo la dirección técnica del francés, Rodríguez tuvo que salir hasta en dos ocasiones del Real Madrid: al Bayern Múnich y ahora al Everton de la Premier League.

De esta manera, James tiene claro que es imposible regresar a la 'Casa Blanca', por lo que deberá aspirar a otro equipo cuando decida abandonar el Everton. Su contrato con el cuadro inglés acaba en junio de 2022, aunque tiene la opción de extenderlo por un año más.