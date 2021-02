El presidente del Atalanta explota: "Fue vergonzoso y una injusticia gravísima; se favoreció al más importante"

La victoria por 0-1 del Real Madrid ante el Atalanta por la ida de los octavos de Champions League sigue retumbando en la ciudad de Bérgamo quien continúa perpleja por la polémica expulsión de Remo Freuler que dejó al conjunto italiano en desventaja numérica casi todo el partido.

La tarjeta roja fue señalada a los 17' minutos del primer tiempo tras una falta donde el mediocampista suizo derribó en la medio luna al madridista Ferland Mendy cuando este se marchaba solo frente a portería, lo que causó el enfado de los integrantes del Atalanta, entre ellos su presidente Antonio Percassi.

"Fue un shock, tuve escalofríos cuando vi al árbitro sacar la tarjeta roja. Pensé que se había equivocado en elegir y estaba seguro de que habría intervenido el VAR. Estábamos todos desconcertados, fue vergonzoso: una injusticia gravísima”, dijo a La Gazzetta dello Sport.

Percassi no se guardó nada y continuó: “tuve una impresión clarísima que se me ha quedado: hubo sumisión y se favoreció al equipo más importante, sobre el papel y a nivel de historia. Bueno, ni fue una impresión, este término podría utilizarlo si solo hubiera una decisión dudosa. Hubo tantas que tuve que apuntarlas”.

El expulsado Remo Freuler pidió perdón a la afición y equipo del Atalanta.



El presidente del conjunto de Bérgamo recalcó que existieron otras faltas en contra del Real Madrid y estas no recibieron castigo de tarjeta.

“Hubo faltas de Nacho y Modric sobre Maehle y Pessina, tenían que ser amonestados y nada. Una mano de Lucas Vázquez, lo mismo. ¿Y Casemiro? El árbitro le iba a amonestar, se acordó que ya había visto otra amarilla y se lo pensó dos veces, diciendo no sé qué. Uno de los nuestros se habría ido a la calle, y hubiera sido justo. Es imposible hacerlo así: todo en contra del Atalanta, siempre. O no eres apto para un partido de Champions, o es una cuestión de sumisión”, explicó

Para cerrar, Percassi afirmó que no haber existido la expulsión la ida se hubiera disputado diferente, y que irán por la victoria en el Alfredo Di Stéfano el próximo 16 de marzo.

"Quedó arrepentido de no haber visto otro partido, sin duda un juego de once contra once el nivel hubiera sido distinto. Un partido en Madrid siempre es complicado, pero vamos a intentar ganar. A los chicos les di las gracias, uno a uno. Estaban inconsolables”.