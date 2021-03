La reacción de Laporta sobre el arresto de Bartomeu mientras estaba siendo entrevistado en vivo

Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona, estaba siendo entrevistado en directo por la emisora local de Lleida UA1 cuando fue informado sobre la detención de Josep María Bartomeu.

La reacción del directivo ante tal situación fue la siguiente: ''Hombre, primera noticia, primero presunción de inocencia. No es una buena noticia ni una noticia agradable para el Barça ya que esta persona ha sido presidente del FC Barcelona''.

Asimismo añadió que ''si bien no tuvo una gestión buena no deja de haber sido presidente del FC Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante, ciertamente''.

Más tarde, en un vídeo difundido por su candidatura, señaló que respetan las acciones tomadas por las autoridades en las instalaciones del Barcelona y lamentó que esta situación salpique la imagen del club.

''Ante los hechos que se han producido hoy de los registros en las oficinas del club, así como las detenciones del ex presidente del Barça y ejecutivos del club, desde la candidatura 'Estimem el Barça' queremos decir que tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia. Lamentamos profundamente que se hayan producido estos hechos que perjudican enormemente la imagen y la reputación de nuestro club'', explicó.

La prensa catalana aseguró que Bartomeu fue detenido este lunes por la mañana tras estar vinculado por el famoso caso del 'Barçagate' que estalló en febrero del año pasado.

El expresidente habría contratado a una empresa por un millón de euros para atacar mediante redes sociales a futbolistas y exfiguras del Barcelona con el fin de crear estados de opinión a su favor.