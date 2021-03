El excampeón de la UFC Khabib Nurmagovedov revela el mayor temor de Cristiano Ronaldo

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo y el excampeón de la UFC Khabib Nurmgomedov han formado una amistad muy sólida gracias al deporte. El peleador ruso confesó detalles de su amistad con el futbolista y contó su mayor temor.

“Hablamos muchas veces, casi todos los días, pero cuando nos conocimos tuvimos una conversación sobre de dónde sacamos nuestra motivación”, comentó en diálogo con el youtuber ruso KraSava.

Nurmagomedov y Cristiano se conocieron en el 2018 y desde entonces han conversado de todo, incluso del futuro de Cristiano Jr y su mayor temor.

“Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era un niño, solo podía soñar con tener un simple par de botas. Pero su hijo lo tiene todo. Teme que su hijo no sienta la misma hambre, la misma voluntad (que él). Cuando lo tienes todo, es difícil encontrar la motivación adecuada", sentenció.”.

Y agregó: "Cuando me dijo eso, no voy a decir que me sorprendió, pero disfruté escuchándolo. Me di cuenta de que es una persona que no se contenta con uno, dos o tres títulos”.

Para Khabib, al atacante de la Juventus le dan unos cuantos años para seguir en la cima del fútbol mundial.

"Hace poco ganó su trigésimo título, es el mejor goleador de la historia. Creo que todavía estará ahí dos o tres temporadas más", cerró.