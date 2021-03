Forlán: "Lo del Barcelona con Luis Suárez fue un error, similar a lo de Real Madrid con Cristiano Ronaldo"

El FC Barcelona cometió "un gran error" al dejar marchar a Luis Suárez al Atlético de Madrid, que ha dejado atrás su fama de equipo sin suerte con años de buenos resultados, dijo Diego Forlán en una entrevista con AFP.

En vísperas del derbi entre el Atlético y el Real Madrid del domingo, que vivió en tantas ocasiones como rojiblanco, Forlán cree que "fue un error" del Barcelona dejar marchar a Suárez.



"Se podía ver que seguía siendo importante para ese equipo. Marcaba goles que es de lo más importante que puedes hacer en el fútbol", dijo Forlán, amigo del ahora artillero colchonero.



"Marca, asiste y también es una gran personalidad fuera del campo. Sin duda fue un gran error del Barcelona, que lo echa de menos", añadió.





Forlán comparó la salida de Suárez del Barça con la de Cristiano Ronaldo del Real Madrid en 2018 en cuanto a consecuencias.



"No es sólo Cristiano, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, marchándose. Son también 50 goles que se van. Si vendes jugadores como Ronaldo o Suárez, tienes que sustituirlos con dos futbolistas que necesitan tiempo para adaptarse", explicó Forlán.

- 'Desafíos' -

"Tras la salida de Cristiano no ha sido fácil para el Real Madrid y para el Barcelona sin Luis es lo mismo", añadió Forlán, que no duda de su compatriota.



"Está jugando bien para un club que lucha por el título (liguero) y con Uruguay por el que podría ser su último Mundial. Todavía tiene muchos desafíos por delante y aún tiene mucho por dar", aseguró el exdelantero del Atlético, que sólo recuerda "felicidad" de sus cuatro años de rojiblanco.

Diego Forlán compartió vestuario con Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, por lo que es una voz autoriza para hablar de ellos.



Llegado en 2007 a un Atlético que todavía tenía fama de equipo sin suerte, Forlán cree que todo eso ha cambiado mucho, especialmente con la llegada de Diego Simeone en 2012 y la consecución de la primera Europa League ese año, que marcaron "un gran paso para nosotros y para el club. Fue el comienzo de algo".

"Siempre parecía que las cosas podrían ir bien, pero todo el mundo esperaba que acabaran mal. Cuando llegué queríamos cambiar esa mentalidad más que nada y, con Simeone, creo que la han borrado completamente", aseguró.



"Están luchando por su segunda Liga con Simeone. Nadie lo quiere como rival en la Champions o en LaLiga. Se han ganado ese respeto con todo lo que han hecho, así que se debería olvidar esa etiqueta negativa", añadió Forlán.



"El Atlético es un equipo fuerte", insistió Forlán, que considera que en el Atlético se sabe esperar más.



"El año pasado fue de transición para ellos, no ganaron nada, pero quedaron entre los cuatro primeros y con eso fue una buen buena temporada. Si el Real Madrid o el Barcelona tienen un año de transición y no ganan nada, se considera un fracaso", afirmó.