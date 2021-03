De Bruyne confiesa la discusión con Mourinho que le hizo salir del Chelsea: "Me fuí porque no vi más oportunidades"

Hoy estrella de la Premier League y catalogado como el mejor mediocampista del mundo, Kevin De Bruyne tuvo un gris pasado antes de brillar en la actualidad con el Manchester City, sucediendo cuando arribó al Chelsea en 2013 donde el polémico José Mourinho era el estratega del club.



En el conjunto londinense, el belga solo jugó tres partidos en casi dos temporadas, y la razón es insólita. Según De Bruyne, el estratega portugués le recriminaba sus bajas estadísticas cuando estaba en la cancha y las comparaba con los del resto de los jugadores que tenían actividad hasta cinco veces más que él.





El volante de 29 años reveló recientemente la discusión que tuvo con ‘Mou’ que le hizo darse cuenta que debía salir del Chelsea.



“Mourinho me llamó a su oficina en diciembre y probablemente fue el segundo gran momento que cambió mi vida. Tenía algunos papeles en la mesa dijo: ‘una asistencia, cero goles y diez recuperaciones’. Me tomó un minuto entender lo que estaba haciendo, luego comenzó a leer las estadísticas de William, Oscar, Mata y Schürrle: era como cinco goles, diez asistencias... lo que sea”, empezó a relatar Kevin.



“Estaba esperando a que dijera algo y finalmente comenté que algunos de estos jugadores han jugado 15 o 20 partidos. Yo solo tres, ¿es diferente no?”, continuó.